POLÍCIA
Brutal: mulher é atacada com ácido em salão de beleza de Salvador
Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Por Luan Julião
Uma mulher sofreu diversos ferimentos após ser atacada com ácido dentro de um salão de beleza localizado no bairro de Itapuã, em Salvador. O ataque teria ocorrido na sequência de uma briga, segundo informações preliminares.
A suspeita do crime é uma mulher que deixou o local imediatamente após o ataque. A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.
Leia Também:
O caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) como lesão corporal dolosa. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes estão empenhadas na identificação da autora do crime e na apuração das motivações que levaram ao ataque.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes