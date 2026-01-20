Menu
Brutal: mulher é atacada com ácido em salão de beleza de Salvador

Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Luan Julião

Por Luan Julião

20/01/2026 - 18:27 h
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) -

Uma mulher sofreu diversos ferimentos após ser atacada com ácido dentro de um salão de beleza localizado no bairro de Itapuã, em Salvador. O ataque teria ocorrido na sequência de uma briga, segundo informações preliminares.

A suspeita do crime é uma mulher que deixou o local imediatamente após o ataque. A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

O caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) como lesão corporal dolosa. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes estão empenhadas na identificação da autora do crime e na apuração das motivações que levaram ao ataque.

