POLÍCIA

Casal de Salvador é condenado por tráfico humano e exploração na Itália

Baianos integram grupo de cinco brasileiros condenados a quase 10 anos de prisão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

20/01/2026 - 17:42 h
Casal baiano é preso na Itália
Casal baiano é preso na Itália -

Um casal de Salvador foi condenado pelo Tribunal de Turim, na Itália, a nove anos e dez meses de prisão pelos crimes de tráfico de pessoas e exploração da prostituição. As informações foram divulgadas pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 20.

Ambos faziam parte de um grupo de cinco brasileiros sentenciados no país europeu, depois da investigação conduzida em colaboração da PF. Eles estão presos desde abril de 2025.

As investigações apontaram que os condenados integravam uma organização criminosa responsável por recrutar pessoas no Brasil com promessas de trabalho lícito na Itália.

Porém, ao chegarem no país, as vítimas eram submetidas a dívidas abusivas e constrangidas a exercer a prostituição, com retenção dos valores obditos pelos condenados.

Sobre a investigação

A apuração se iniciou a partir do relato de uma das vítimas e contou com a atuação conjunta da Adidância da Polícia Federal em Roma, de autoridades italianas e de unidades da PF no Brasil.

Tal cooperação internacional possibilitou a identificação dos integrantes do grupo, as prisões, e, posteriormente, a condenação judicial.

Além do casal de Salvador, os pais do homem, apontados como cúmplices no esquema criminoso, também foram condenados. O pai recebeu pena de sete anos e nove meses, enquanto a mãe foi sentenciada a cinco anos e seis meses.

Uma quinta integrante do grupo, também considerada cúmplice, foi condenada a seis anos, um mês e 27 dias de prisão. De acordo com a PF, depois das penas cumpridas, os condenados vão ser expulsos da Itália.

Itália polícia federal prisão Salvador Tráfico humano

