Corpo é encontrado com marcas de tiros em avenida de Salvador

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 20, na Avenida 29 de Março, no bairro do Trobogy, em Salvador. O corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo e estava em uma área de mata, nas imediações da rotatória da via.

Segundo informações apuradas no local, a vítima ainda não foi identificada formalmente. A Polícia Militar foi acionada após a denúncia da presença de um corpo do sexo masculino na região. Policiais da 50ª Companhia Independente (CIPM) confirmaram a ocorrência e realizaram o isolamento da área para preservar o local do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado e ficou responsável pela perícia e pela remoção do corpo. Guias periciais também foram expedidas para dar início aos procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação do homicídio.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.