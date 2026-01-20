Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homens armados invadem sepultamento e queimam caixão na Bahia

Suspeitos atiraram para o alto, dispersaram familiares e incendiaram o caixão

Luan Julião

Por Luan Julião

20/01/2026 - 14:05 h
Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil
Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil -

Um sepultamento realizado no município de Coaraci, no sul da Bahia, terminou em cena de violência e pânico na tarde do sábado, 17. Durante a cerimônia, homens armados invadiram o cemitério, interromperam o enterro e promoveram um ataque contra o corpo que estava sendo enterrado.

De acordo com relatos colhidos no local, os criminosos dispararam tiros para o alto, forçando familiares e amigos a deixarem a área às pressas. Após dispersarem os presentes, os suspeitos incendiaram o caixão e efetuaram vários disparos contra o cadáver.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeitos de assassinatos em academia e oficina na Bahia são mortos
Casos envolvendo influenciadores reforçam atuação investigativa da PC
Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes

A vítima foi identificada como Alessandro Andrade de Souza, que havia morrido dois dias antes, na quinta-feira, 15, durante um confronto com policiais.

A ocorrência está sendo apurada pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). Até o momento, ninguém foi preso, e a polícia trabalha para identificar os autores do ataque e esclarecer a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque armado Coaraci crime Polícia sepultamento violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil
Play

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

x