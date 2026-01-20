Homens armados invadem sepultamento e queimam caixão na Bahia

Caso ocorreu em Coaraci, no sul do estado, e é investigado pela Polícia Civil - Foto: Foto ilustrativa / Reprodução / via Cemitérios do Rio

Um sepultamento realizado no município de Coaraci, no sul da Bahia, terminou em cena de violência e pânico na tarde do sábado, 17. Durante a cerimônia, homens armados invadiram o cemitério, interromperam o enterro e promoveram um ataque contra o corpo que estava sendo enterrado.

De acordo com relatos colhidos no local, os criminosos dispararam tiros para o alto, forçando familiares e amigos a deixarem a área às pressas. Após dispersarem os presentes, os suspeitos incendiaram o caixão e efetuaram vários disparos contra o cadáver.

A vítima foi identificada como Alessandro Andrade de Souza, que havia morrido dois dias antes, na quinta-feira, 15, durante um confronto com policiais.

A ocorrência está sendo apurada pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). Até o momento, ninguém foi preso, e a polícia trabalha para identificar os autores do ataque e esclarecer a motivação do crime.