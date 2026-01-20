Suspeitos de assassinatos em academia e oficina na Bahia são mortos

- Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA

Dois suspeitos de homicídios e tráfico de drogas no município de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, morreram, nesta terça-feira, 20, durante troca de tiros com a polícia. A ação é resultado de uma operação com foco na captura de integrantes de uma organização criminosa da qual eles faziam parte.

Os homens foram identificados como Edcarlos Silva dos Santos e Lucas Gabriel Novais Oliveira. Eles são apontados como responsáveis pelos assassinatos de Carlos Daniel Souza Cunha, de 18 anos, ocorrido no dia 30 de dezembro, e de Jhonatan Gustavo Santos Oliveira, de 24 anos, registrado em 12 de novembro, ambos no bairro Doutor Gusmão.

Os suspeitos foram capturados durante uma força-tarefa integrada pela Delegacia Territorial de Eunápolis, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis) e pela Rondesp Extremo Sul, no distrito de Montinho, município de Itabela. Durante a ação, os agentes apreenderam armas, rádios comunicadores, munições e roupas táticas.

As equipes se deslocaram até o local após investigações apontarem que indivíduos estariam escondidos em um imóvel daquela região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), guarnições das polícia Civil e Militar foram surpreendidas por tiros disparados do interior da residência, sendo necessário o revide.

Ainda segundo a nota, os dois suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital de Itabela, mas não resistiram aos ferimentos.

Delegado baleado e refém liberado

Durante a ação, um delegado que participava da operação foi atingido de raspão no braço. O servidor recebeu atendimento imediato, apresenta estado de saúde estável e não corre risco.

No interior do imóvel, as equipes localizaram um morador que relatou ter sido coagido pelos suspeitos a abrigá-los. Conforme as investigações, ele não possui vínculo com o grupo criminoso e foi devidamente acolhido.

No local, foram apreendidas armas de fogo, entre elas uma submetralhadora e um revólver, além de aparelhos de comunicação. Todo o material foi apresentado na unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis. As diligências seguem em andamento para identificar e localizar outros integrantes do grupo criminoso.

Relembre os crimes

Um jovem identificado como Jhonatan Gustavo Santos Oliveira, de 24 anos, foi morto a tiros, na manhã do dia 12 de novembro de 2025, dentro de uma academia no bairro Dr. Gusmão, em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia.

Dois homens chegaram em uma moto, invadiram o local e atiraram mais de 20 vezes contra o rapaz, atingindo principalmente o rosto e os braços.

Já no dia 30 de dezembro de 2025, um jovem de 18 anos, identificado como Carlos Daniel Sousa Cunha, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava em uma mecânica de amortecedores. O crime ocorreu por volta das 10h40, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, e provocou grande movimentação no local.

Segundo informações da polícia, dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha, entraram no estabelecimento e efetuaram diversos disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram.