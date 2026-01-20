"Briga de facções", garante Werner sobre 7 mortes em cidade baiana

- Foto: Divulgação Polícia Militar

O município Ipiaú, no sul da Bahia,registrou sete assassinatos no último fim de semana. Segundo o secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, os casos, ocorridos entre sexta-feira, 16, e domingo, 18, estão ligados a uma briga entre facções.

A declaração foi feita pelo gestor da pasta ao Grupo A TARDE, durante apresentação do Balanço Operacional de 2025, no Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"As facções são as responsáveis pelas mortes violentas do Estado e, por isso, a gente vem realizando um combate firme às facções [...] para que a gente possa fazer o combate a esses criminosos, violentos, na sua maioria das vezes covardes, que aflingem e violentam as populações", garantiu.

Segundo Werner, no caso de Ipiaú, a SSP tomou as providências em relação ao reforço do policiamento na região. As polícias Militar, Civil e Científica estão realizando atividades no local.

"Já tivemos prisões de pessoas responsáveis por essas mortes violentas. Quatro pessoas já foram presas, armas foram apreendidas e eu garanto que a gente vai continuar com esse reforço do condicionamento para voltar à normalidade e à tranquilidade da população", afirmou.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, os suspeitos envolvidos no confronto pertenciam a mesma facção, que se dividiu, iniciando a disputa territorial.

Marcelo Werner | Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Letalidade policial

Questionado sobre as ações da Polícia Militar para reduzir a letalidade nas operações, o coronel Antônio Magalhães afirmou que a instituição tem investido na qualificação dos policiais. Segundo ele, um agente bem capacitado sabe usar ferramentas de inteligência para atuar de forma mais assertiva no combate ao crime e aos criminosos.

“Nossas operações têm sido exitosas. Temos capacitado melhor a tropa. A resposta que podemos dar à população é uma tropa mais preparada para operar. Isso permite uma atuação mais pontual, sempre direcionada ao criminoso e ao crime, sem consequências adversas”, afirmou.

Em relação às denúncias recorrentes da população baiana de uso excessivo da força em algumas operações, que acabam atingindo pessoas inocentes, o coronel disse que, ao receber esse tipo de relato, a corporação atua de forma imediata para investigar os casos.

“A corporação não se preocupa com acusações, mas em abrir procedimentos imediatos para apuração e chegar à verdade. Todas as denúncias que surgem recebem providências imediatas”, reforçou.

Destaque à frente da PM

O comandante-geral da PMBA, Antônio Magalhães, completará em março um ano à frente da corporação. Ao longo desse período, afirmou que o aumento da presença policial é um dos principais destaques da gestão e tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade.

“A ação preventiva das equipes tem sido mais evidente. Ampliamos a atuação da polícia e estamos mais presentes. Isso, sem dúvidas, contribuiu para a redução desses números. A prevenção tem ocorrido e, por isso, há diminuição do crime”, concluiu.

| Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Relembre os casos

Sete pessoas foram mortas entre sexta-feira, 16, e domingo, 18, na cidade de Ipiaú. A situação assustou moradores, que evitaram sair de casa durante o fim de semana e, desde então, o policiamento está reforçado.

Segundo a polícia, as vítimas tinham entre 15 e 35 anos e foram mortas em diferentes bairros do município.

As vítimas foram:

Ítalo Ravi Alves Cordeiro, de 15 anos, morto no bairro de Euclides Neto;

Nerisvaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, assassinado no bairro Euclides Neto;

Vinícius Costa da Silva, de 25 anos, assassinado no bairro Euclides Neto;

Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, morto no bairro de Santana;

Edemarques Batista dos Santos, de 26 anos, assassinado no bairro Dois de Dezembro;

Iago Lima Santos, de 21 anos, morto na Praça de Eventos.

Uma das vítimas segue sem identificação formal.