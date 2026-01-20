INSEGURANÇA
"Briga de facções", garante Werner sobre 7 mortes em cidade baiana
Município registrou os assassinatos entre sexta-feira, 16 e domingo, 18
Por Bruno Dias, Luiza Nascimento e Ane Catarine
O município Ipiaú, no sul da Bahia,registrou sete assassinatos no último fim de semana. Segundo o secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, os casos, ocorridos entre sexta-feira, 16, e domingo, 18, estão ligados a uma briga entre facções.
A declaração foi feita pelo gestor da pasta ao Grupo A TARDE, durante apresentação do Balanço Operacional de 2025, no Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
"As facções são as responsáveis pelas mortes violentas do Estado e, por isso, a gente vem realizando um combate firme às facções [...] para que a gente possa fazer o combate a esses criminosos, violentos, na sua maioria das vezes covardes, que aflingem e violentam as populações", garantiu.
Segundo Werner, no caso de Ipiaú, a SSP tomou as providências em relação ao reforço do policiamento na região. As polícias Militar, Civil e Científica estão realizando atividades no local.
"Já tivemos prisões de pessoas responsáveis por essas mortes violentas. Quatro pessoas já foram presas, armas foram apreendidas e eu garanto que a gente vai continuar com esse reforço do condicionamento para voltar à normalidade e à tranquilidade da população", afirmou.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, os suspeitos envolvidos no confronto pertenciam a mesma facção, que se dividiu, iniciando a disputa territorial.
Letalidade policial
Questionado sobre as ações da Polícia Militar para reduzir a letalidade nas operações, o coronel Antônio Magalhães afirmou que a instituição tem investido na qualificação dos policiais. Segundo ele, um agente bem capacitado sabe usar ferramentas de inteligência para atuar de forma mais assertiva no combate ao crime e aos criminosos.
“Nossas operações têm sido exitosas. Temos capacitado melhor a tropa. A resposta que podemos dar à população é uma tropa mais preparada para operar. Isso permite uma atuação mais pontual, sempre direcionada ao criminoso e ao crime, sem consequências adversas”, afirmou.
Em relação às denúncias recorrentes da população baiana de uso excessivo da força em algumas operações, que acabam atingindo pessoas inocentes, o coronel disse que, ao receber esse tipo de relato, a corporação atua de forma imediata para investigar os casos.
“A corporação não se preocupa com acusações, mas em abrir procedimentos imediatos para apuração e chegar à verdade. Todas as denúncias que surgem recebem providências imediatas”, reforçou.
Destaque à frente da PM
O comandante-geral da PMBA, Antônio Magalhães, completará em março um ano à frente da corporação. Ao longo desse período, afirmou que o aumento da presença policial é um dos principais destaques da gestão e tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade.
“A ação preventiva das equipes tem sido mais evidente. Ampliamos a atuação da polícia e estamos mais presentes. Isso, sem dúvidas, contribuiu para a redução desses números. A prevenção tem ocorrido e, por isso, há diminuição do crime”, concluiu.
Relembre os casos
Sete pessoas foram mortas entre sexta-feira, 16, e domingo, 18, na cidade de Ipiaú. A situação assustou moradores, que evitaram sair de casa durante o fim de semana e, desde então, o policiamento está reforçado.
Segundo a polícia, as vítimas tinham entre 15 e 35 anos e foram mortas em diferentes bairros do município.
As vítimas foram:
- Ítalo Ravi Alves Cordeiro, de 15 anos, morto no bairro de Euclides Neto;
- Nerisvaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, assassinado no bairro Euclides Neto;
- Vinícius Costa da Silva, de 25 anos, assassinado no bairro Euclides Neto;
- Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, morto no bairro de Santana;
- Edemarques Batista dos Santos, de 26 anos, assassinado no bairro Dois de Dezembro;
- Iago Lima Santos, de 21 anos, morto na Praça de Eventos.
Uma das vítimas segue sem identificação formal.
