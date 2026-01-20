“Investigação firme”, diz Werner após prisão de suspeito da morte de PM

Marcelo Werner - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Após a prisão do segundo suspeito de envolvimento na morte do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, assassinado a tiros na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), na noite da última quinta-feira, 15, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, comentou os próximos passos da investigação e reforçou que outros suspeitos devem ser alcançados em breve.

“Conseguimos no dia de ontem o alcance de mais um envolvido naquele evento. Também temos a perspectiva do alcance de mais pessoas que estavam participando do crime violento. Esperamos nos próximos dias apresentar todos eles com a devida elucidação”, afirmou o secretário.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Werner também lamentou a morte do oficial e destacou o trabalho das forças de segurança desde o crime. “Nós podemos falar sobre esse evento sem lamentar, começar realmente lamentando a morte do Capitão Salomão, se solidarizar novamente com a família, com os colegas, com essa instituição bicentenária que é a Polícia Militar da Bahia.

"Desde aquele fatídico evento, que a gente vem realizando todas as diligências para alcançar todos os responsáveis, a Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica estão trabalhando nas perícias”, completou.

Prisão do segundo suspeito

O segundo suspeito de envolvimento na morte do PM foi identificado como Geovane de Oliveira da Silva, de 26, que teve o mandado cumprido após se apresentar à Polícia Civil nesta segunda-feira, 19.

As investigações constataram que o homem, também suspeito por outros crimes, estava no local onde houve o confronto e o policial militar foi assassinado. Geovane já tem um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas desde outubro de 2025 e também acumula passagens por furtos e roubo também.

Morte do PM

O capitão Salomão morreu na noite de quinta-feira, 15 por volta das 20h, na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, quando o capitão deixava uma festa privada realizada na região.

Segundo informações da PM, ele foi abordado por dois homens. Imagens registradas por uma câmera de segurança de um motorista que passava pelo local flagraram a ação. O oficial tentou reagir, mas foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Morte do suspeito

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos acabou morto. Ele foi identificado como Vitor Souza da Silva, de 22 anos, morador do bairro Nordeste de Amaralina. Com ele, a polícia apreendeu um carregador de pistola municiado. O segundo envolvido conseguiu fugir e vinha sendo procurado desde então.

O capitão Salomão chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos.

Quem era Osniésio?

Oficial da turma de 2010, Osniésio Pereira Salomão era conhecido como Capitão Salomão e estava lotado na 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Periperi. Antes disso:

atuou como subcomandante do Batalhão Gêmeos, unidade especializada no policiamento preventivo em coletivos.

Além da carreira militar, o capitão era proprietário do Boteco do Salomé, localizado em Periperi e bastante conhecido na região.

O capitão era casado e deixou duas filhas. As investigações seguem em andamento para esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do crime.