HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes

Marcos Vinícius é apontado como o principal autor dos crimes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/01/2026 - 12:10 h
Técnico aplicava doses elevadas de medicamentos
Técnico aplicava doses elevadas de medicamentos

Três técnicos de enfermagem foram presos suspeitos de assassinar pacientes internados no Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Os detidos foram identificados como:

  • Amanda Rodrigues de Sousa, de 28 anos;
  • Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24;
  • Marcela Camilly Alves da Silva, de 22.

Segundo a Polícia Civil, Marcos Vinícius é apontado como o principal autor dos crimes e confessou as mortes após ser confrontado com imagens do circuito interno do hospital. Marcela Camilly também admitiu participação.

As investigações indicam que o técnico aplicava doses elevadas de medicamentos, usadas como veneno, e que em ao menos um dos casos também teria injetado desinfetante na veia da vítima.

Os três respondem por homicídio qualificado pela morte de Miranilde Pereira da Silva. Já nos casos de João Clemente Pereira e Marcos Raymundo Fernandes Moreira, Marcos Vinícius e uma das técnicas são investigados pelo mesmo crime. As duas técnicas teriam dado apoio e cobertura ao principal suspeito em dois dos assassinatos.

De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram a negar os crimes inicialmente, mas mudaram a versão após verem as imagens. O Hospital Anchieta informou que os três foram demitidos assim que a investigação interna foi aberta. Marcos Vinícius já atuava em outra unidade, uma UTI pediátrica de um hospital particular da região.

A Polícia Civil segue investigando se há outras vítimas no Hospital Anchieta ou em outras unidades de saúde onde o técnico trabalhou.

Tags:

homicídio qualificado hospital pacientes técnicos de enfermagem

x