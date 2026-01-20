Casal é morto a tiros após ter casa invadida na Bahia

Lucas Gabriel Santana Andrade e Juliana Rosa Ribeiro dos Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal de namorados foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 19, na cidade de Remanso, na Bahia. As vítimas foram identificadas como Lucas Gabriel Santana Andrade, de 27 anos, e Juliana Rosa Ribeiro dos Santos, de 23.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas e Juliana estavam na casa onde moravam, na Vila Santana, zona urbana do município, quando foram assassinados. Segundo registrado, Lucas chegou a ligar para familiares informando que a casa estava sendo invadida.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Remanso, que tenta identificar os autores e a motivação do crime.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento segue intensificado na região, com o objetivo de reforçar a segurança e assegurar tranquilidade à comunidade local.