Homem se recusa a pagar aposta de R$100 e é esfaqueado na Bahia

Homem foi internado no hospital do município - Foto: Reprodução Calila Notícias

Um homem, de 24 anos, foi atacado a facadas, na tarde do domingo, 18, na zona rural de Serrinha, no interior da Bahia, após se recusar a pagar uma aposta de R$ 100. O caso foi registrado, por volta das 16h30, no povoado de Mombaça de Dó.

O rapaz, que não teve o nome revelado, foi atendido no Hospital Municipal de Serrinha, onde relatou à equipe médica, o ocorrido. Ele contou que havia feito uma aposta com o suspeito, mas perdeu. E diante da negativa de pagar o valor, foi ferido.

Após os procedimentos, a vítima, que não teve o nome revelado, permaneceu em observação. Seu estado de saúde não foi informado. Até a noite desta segunda-feira, 19, o suspeito não havia sido identificado e/ ou preso. O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações são do Calila Notícias.