CRIME

Ataque a tiros em bar termina com homem morto e três feridos na Bahia

Suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/01/2026 - 18:16 h | Atualizada em 19/01/2026 - 19:30
Um ataque a tiros terminou com um homem morto e outras três pessoas feridas em Juazeiro, no norte da Bahia.

A vítima fatal foi identificada como Sandoval Santos da Silva, de 40 anos. As outras três vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. O caso ocorreu no sábado, 17.

Ação criminosa

De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram contra as vítimas, que fugiram logo em seguida.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

x