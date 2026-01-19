CRIME
Ataque a tiros em bar termina com homem morto e três feridos na Bahia
Suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta
Por Leilane Teixeira
Um ataque a tiros terminou com um homem morto e outras três pessoas feridas em Juazeiro, no norte da Bahia.
A vítima fatal foi identificada como Sandoval Santos da Silva, de 40 anos. As outras três vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. O caso ocorreu no sábado, 17.
Ação criminosa
De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram contra as vítimas, que fugiram logo em seguida.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
