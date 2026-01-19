POLÍCIA
Violência: homem é encontrado morto dentro de esgoto na RMS
Vítima aparentava ter cerca de 50 anos e foi localizada na manhã desta segunda-feira, 19
Por Luan Julião
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 19, dentro de um córrego de esgoto, na localidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com apurações iniciais, o corpo estava boiando no esgoto quando foi localizado por moradores da região, que acionaram as autoridades. A vítima aparentava ter cerca de 50 anos de idade e, conforme informações preliminares, era conhecida pelo apelido de “Coroa” na comunidade.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 81ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a ocorrência de um corpo encontrado dentro de um rio, nas proximidades da Praça Bom Samaritano, em Vida Nova.
Ao chegar ao local, a guarnição confirmou o fato e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas.
