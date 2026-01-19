Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Violência: homem é encontrado morto dentro de esgoto na RMS

Vítima aparentava ter cerca de 50 anos e foi localizada na manhã desta segunda-feira, 19

Luan Julião

Por Luan Julião

19/01/2026 - 15:07 h
Circunstâncias da morte ainda serão investigadas
Circunstâncias da morte ainda serão investigadas -

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 19, dentro de um córrego de esgoto, na localidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com apurações iniciais, o corpo estava boiando no esgoto quando foi localizado por moradores da região, que acionaram as autoridades. A vítima aparentava ter cerca de 50 anos de idade e, conforme informações preliminares, era conhecida pelo apelido de “Coroa” na comunidade.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 81ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a ocorrência de um corpo encontrado dentro de um rio, nas proximidades da Praça Bom Samaritano, em Vida Nova.

Ao chegar ao local, a guarnição confirmou o fato e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

corpo encontrado HOMICÍDIO investigação criminal Lauro de Freitas polícia militar da bahia Vida Nova

