Suspeito de matar filho de policial no Lobato é preso em aeroporto de MG

Um homem investigado pelo assassinato do motorista por aplicativo Júlio César Santana Brazil Filho, de 40 anos, foi preso no domingo, 18, no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, ao retornar de uma viagem internacional. O crime ocorreu no dia 27 de junho de 2025, no bairro do Lobato, em Salvador.

De acordo com as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), o suspeito deixou o país logo após o homicídio e se refugiou em Lisboa, capital de Portugal. Com o avanço das apurações, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado, que foi autorizada pela Vara do Júri de Salvador.

Após a expedição do mandado, o nome do suspeito foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, ferramenta utilizada para localizar foragidos internacionais. A partir desse monitoramento, ele foi identificado no momento em que desembarcava no Brasil, sendo preso por agentes da Polícia Federal no aeroporto mineiro.

O homicídio aconteceu na Avenida Suburbana, nas proximidades de um posto de combustíveis. Júlio César, que era filho de um investigador da Polícia Civil, foi surpreendido enquanto estava ao lado do veículo, parado na área destinada à calibragem de pneus. Dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local.

O investigado permanece custodiado e aguarda o recambiamento para Salvador, onde ficará à disposição da Justiça e das autoridades responsáveis pela investigação do caso.