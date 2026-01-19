Confronto com a PM termina com um suspeito morto em Sussuarana

Processo durou dez anos e ainda cabe recurso - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um homem identificado como Rian Nascimento Araújo, de 21, na localidade da Sussuarana Nova, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 19. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes avistaram cerca de seis indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens passaram a atirar contra os policiais e tentaram fugir. Diante da agressão, os militares reagiram em legítima defesa.

Suspeita de tráfico

O suspeito vestia roupas camufladas e estava em posse de uma arma de fogo e de uma quantidade significativa de entorpecentes, que estavam armazenados em um saco plástico.

Rian chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. No momento da ação, ele não portava documentos de identificação.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pelos procedimentos legais.

Apreensão

Durante a operação, foram apreendidos: