POLÍCIA
TROCA DE TIROS

Confronto com a PM termina com um suspeito morto em Sussuarana

Suspeito vestia roupas camufladas e estava em posse de uma arma de fogo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/01/2026 - 21:51 h
Processo durou dez anos e ainda cabe recurso
Processo durou dez anos e ainda cabe recurso

Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um homem identificado como Rian Nascimento Araújo, de 21, na localidade da Sussuarana Nova, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 19. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes avistaram cerca de seis indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens passaram a atirar contra os policiais e tentaram fugir. Diante da agressão, os militares reagiram em legítima defesa.

Suspeita de tráfico

O suspeito vestia roupas camufladas e estava em posse de uma arma de fogo e de uma quantidade significativa de entorpecentes, que estavam armazenados em um saco plástico.

Leia Também:

Segundo suspeito de envolvimento na morte de PM é preso
Ataque a tiros em bar termina com homem morto e três feridos na Bahia
Suspeito de matar filho de policial no Lobato é preso em aeroporto de MG

Rian chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. No momento da ação, ele não portava documentos de identificação.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pelos procedimentos legais.

Apreensão

Durante a operação, foram apreendidos:

  • um revólver calibre 38 com numeração suprimida;
  • quatro estojos;
  • um cartucho;
  • 300 pinos de cocaína;
  • 400 pedras de crack;
  • 79 porções de maconha e um telefone celular.

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

