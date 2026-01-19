TROCA DE TIROS
Confronto com a PM termina com um suspeito morto em Sussuarana
Suspeito vestia roupas camufladas e estava em posse de uma arma de fogo
Por Leilane Teixeira
Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um homem identificado como Rian Nascimento Araújo, de 21, na localidade da Sussuarana Nova, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 19. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana).
De acordo com a Polícia Militar, os agentes avistaram cerca de seis indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens passaram a atirar contra os policiais e tentaram fugir. Diante da agressão, os militares reagiram em legítima defesa.
Suspeita de tráfico
O suspeito vestia roupas camufladas e estava em posse de uma arma de fogo e de uma quantidade significativa de entorpecentes, que estavam armazenados em um saco plástico.
Rian chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. No momento da ação, ele não portava documentos de identificação.
A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pelos procedimentos legais.
Apreensão
Durante a operação, foram apreendidos:
- um revólver calibre 38 com numeração suprimida;
- quatro estojos;
- um cartucho;
- 300 pinos de cocaína;
- 400 pedras de crack;
- 79 porções de maconha e um telefone celular.
