Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Gerente de banco é preso após fraude milionária contra idosos

Ao menos R$ 2,4 milhões foram desviados através do esquema criminoso

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/01/2026 - 10:21 h
Polícia Civil
Polícia Civil -

O gerente-geral de uma agência bancária foi preso na manhã desta terça-feira, 20, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, durante a Operação Digital Fantasma, que apura um esquema de fraudes financeiras cometido a partir do interior da própria agência.

Durante a ação, também foram detidos um operador de sistemas e a esposa do gerente, apontados como integrantes do núcleo central da organização criminosa, em Palmeira das Missões, no Noroeste do estado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além das prisões, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em Caçapava do Sul e executou ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e de ativos financeiros ligados aos investigados.

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações, o grupo utilizava acesso privilegiado aos sistemas internos do banco para aplicar as fraudes. Com dados pessoais de clientes, os suspeitos contratavam empréstimos de alto valor sem autorização e transferiam os recursos para contas controladas pelo esquema.

As vítimas eram, principalmente, idosos com idades entre 81 e 96 anos e até clientes já falecidos, o que dificultava a rápida identificação das irregularidades. De acordo com a polícia, ao menos R$ 2,4 milhões foram desviados.

A apuração indica que os crimes ocorreram de forma contínua e organizada por cerca de seis meses, durante o segundo semestre do ano passado.

Leia Também:

Casal é morto a tiros após ter casa invadida na Bahia
“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador
Terceiro suspeito? Polícia investiga nova participação em morte de PM

Irregularidades foram detectadas pelo banco

O esquema veio à tona após a própria instituição financeira identificar movimentações atípicas durante auditorias internas. O banco comunicou o caso às autoridades, dando início ao inquérito policial.

Até o momento, sete vítimas diretas foram identificadas, além do prejuízo financeiro causado à instituição. O nome do banco e a cidade onde funcionava a agência não foram divulgados pela polícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agência bancária banco fraudes financeiras Polícia Civil vítimas de golpes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil
Play

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Polícia Civil
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Polícia Civil
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Polícia Civil
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

x