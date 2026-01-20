POLÍCIA
Gerente de banco é preso após fraude milionária contra idosos
Ao menos R$ 2,4 milhões foram desviados através do esquema criminoso
Por Victoria Isabel
O gerente-geral de uma agência bancária foi preso na manhã desta terça-feira, 20, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, durante a Operação Digital Fantasma, que apura um esquema de fraudes financeiras cometido a partir do interior da própria agência.
Durante a ação, também foram detidos um operador de sistemas e a esposa do gerente, apontados como integrantes do núcleo central da organização criminosa, em Palmeira das Missões, no Noroeste do estado.
Além das prisões, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em Caçapava do Sul e executou ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e de ativos financeiros ligados aos investigados.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, o grupo utilizava acesso privilegiado aos sistemas internos do banco para aplicar as fraudes. Com dados pessoais de clientes, os suspeitos contratavam empréstimos de alto valor sem autorização e transferiam os recursos para contas controladas pelo esquema.
As vítimas eram, principalmente, idosos com idades entre 81 e 96 anos e até clientes já falecidos, o que dificultava a rápida identificação das irregularidades. De acordo com a polícia, ao menos R$ 2,4 milhões foram desviados.
A apuração indica que os crimes ocorreram de forma contínua e organizada por cerca de seis meses, durante o segundo semestre do ano passado.
Irregularidades foram detectadas pelo banco
O esquema veio à tona após a própria instituição financeira identificar movimentações atípicas durante auditorias internas. O banco comunicou o caso às autoridades, dando início ao inquérito policial.
Até o momento, sete vítimas diretas foram identificadas, além do prejuízo financeiro causado à instituição. O nome do banco e a cidade onde funcionava a agência não foram divulgados pela polícia.
