Gerente de banco é preso após fraude milionária contra idosos

Polícia Civil - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O gerente-geral de uma agência bancária foi preso na manhã desta terça-feira, 20, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, durante a Operação Digital Fantasma, que apura um esquema de fraudes financeiras cometido a partir do interior da própria agência.

Durante a ação, também foram detidos um operador de sistemas e a esposa do gerente, apontados como integrantes do núcleo central da organização criminosa, em Palmeira das Missões, no Noroeste do estado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das prisões, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em Caçapava do Sul e executou ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e de ativos financeiros ligados aos investigados.

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações, o grupo utilizava acesso privilegiado aos sistemas internos do banco para aplicar as fraudes. Com dados pessoais de clientes, os suspeitos contratavam empréstimos de alto valor sem autorização e transferiam os recursos para contas controladas pelo esquema.

As vítimas eram, principalmente, idosos com idades entre 81 e 96 anos e até clientes já falecidos, o que dificultava a rápida identificação das irregularidades. De acordo com a polícia, ao menos R$ 2,4 milhões foram desviados.

A apuração indica que os crimes ocorreram de forma contínua e organizada por cerca de seis meses, durante o segundo semestre do ano passado.

Irregularidades foram detectadas pelo banco

O esquema veio à tona após a própria instituição financeira identificar movimentações atípicas durante auditorias internas. O banco comunicou o caso às autoridades, dando início ao inquérito policial.

Até o momento, sete vítimas diretas foram identificadas, além do prejuízo financeiro causado à instituição. O nome do banco e a cidade onde funcionava a agência não foram divulgados pela polícia.