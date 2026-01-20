"Revisado a cada ano", diz Wener sobre operações em festas populares

Werner destaca o planejamento policial realizado nas festas populares - Foto: Matheus Landim/ Governo da Bahia

O secretário de Segurança Pública (SSP) da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que a cada ano, o planejamento das operações policiais são revisadas para se adequar às demandas das festas populares da Bahia.

“Pensamos no planejamento dos eventos assim que acaba outro. Logicamente, nessas festas, a gente reforça o policiamento buscando evitar cada vez mais esses tipos de ocorrência [morte do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão]. Qualquer tipo de ocorrência nos serve para aprimorar cada vez mais o nosso planejamento para os próximos evento”, explica o secretário.

Apesar do ocorrido, Werner que apresentou o Balanço Operacional de 2025 da SSP, na manhã desta terça-feira, 20, destaca o planejamento policial realizado nas festas populares.

“Já tivemos esse ano essa revisão, na Operação de Verão, nas Festas de Ano Novo e Festival da Virada aqui na capital. Destaco, por exemplo, o policiamento de Fim de Ano de Ilhéus, qie ocorreu sem qualquer tipo de ocorrência de qualquer natureza. Além disso, temos várias lavagens realizadas, festas de largo, carnavais fora de época, que contaram com esse aparato policial”, continuou ele.

Redução das mortes violentas

Em 2025, o número de mortes violentas (3.884) caiu 13,1% em comparação ao ano anterior (4.472). Foram 588 ocorrências a menos, de acordo como Balanço Operacional da SPP-BA, em 2025.

Apesar de menor, o número de casos de feminicídio também caiu. Em 2024, as ocorrências de homicídio de mulheres cometido em razão do gênero foi de 110, enquanto em 2025 foi de 103. Sete mortes a menos.

O número de roubo a bancos nos últimos 15 anos, caiu em 100%, ficando zerado em 2025. Enquanto isso, roubos a ônibus reduziram em 45,4% e roubo e furtos de carros, em 7,7%.

Ao menos 7.785 armas foram apreendidas, um aumento de 19,7%. Desse total, 138 eram fuzis.