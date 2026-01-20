Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

IA do crime: PC investiga esquema de fraudes financeiras com IA

Grupo criminoso acessava plataformas digitais de forma ilegal para obeter procurações com alto potencial de movimentação de dinheiro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

20/01/2026 - 13:49 h
Polícia Civil cumpre um mandado de busca e apreensão em um imóvel da Pituba
Uma suspeita de um grande esquema de fraudes envolvendo procurações com alto potencial de movimentação bancária que supostamente utilizava inteligência artificial (IA) em uma de suas etapas, levou a Polícia Civil (PC) a cumprir, nesta terça-feira, 20, mandados de busca e apreensão no bairro da Pituba, em Salvador.

A movimentação que envolveu equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) faz parte da Operação Procuração Zero, deflagrada de forma integrada às polícias judiciárias dos estados de Santa Catarina e do Ceará.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário catarinense e cumpridas em um imóvel na região da Pituba, em Salvador.

Sobre a ação

Durante as buscas, os agentes da polícia apreenderam alguns aparelhos que supostamente estariam sendo utilizados nas fraudes, sendo eles:

  • aparelhos celulares;
  • um computador.

Entenda a Operação Procuração Zero

A operação visa desarticular um grupo investigado por invadir plataformas digitais buscando obter procurações com um grande potencial de movimentação de dinheiro.

Tais documentos então eram lavrados em cartórios de notas em Florianópolis e Joinville, ambos em Santa Catarina, no sul do Brasil. As investigações ainda apontaram indícios de uso de inteligência artificial (IA) em videochamadas para enganar servidores de cartórios, simulando identidade de terceiros para viabilizar as fraudes.

A Operação Procuração Zero está sendo conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia da Capital (1ª DPCo) e pela Divisão de Investigação Criminal (DIC/PCSC) de Palhoça, apoiada pelo Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (NIS/TJSC).

As apurações seguem buscando identificar os outros envolvidos além de dimensionar os prejuízos causados às vítimas e responsabilizar os investigados.

x