POLÍCIA
POLÍCIA

Delegado é baleado e membros do BDM morrem em confronto na Bahia

Confronto aconteceu durante ação conjunta das polícias Civil e Militar no extremo sul do estado

Luan Julião

Por Luan Julião

20/01/2026 - 15:20 h
Suspeitos chegaram a ser socorridos, mas morreram
Um delegado da Polícia Civil foi baleado durante um intenso confronto entre policiais e integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), no distrito de Montinho, em Itabela, no extremo sul da Bahia. A troca de tiros ocorreu durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar e terminou com dois suspeitos mortos.

A ação foi desencadeada após levantamentos de inteligência indicarem que investigados por homicídios registrados em Eunápolis estariam escondidos na localidade. Com base nas informações, as equipes cercaram o imóvel apontado e deram voz de prisão aos ocupantes.

No momento da abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, o que deu início a um confronto armado. Durante a troca de disparos, o delegado acabou sendo atingido. Ele foi socorrido, recebeu atendimento médico e, segundo informações oficiais, seu estado de saúde é estável, sem gravidade.

Leia Também:

Homens armados invadem sepultamento e queimam caixão na Bahia
Suspeitos de assassinatos em academia e oficina na Bahia são mortos
IA do crime: PC investiga esquema de fraudes financeiras com IA

Após o fim do tiroteio, dois homens, identificados preliminarmente pelos apelidos de “Playboy” e “Gringo”, foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital de Itabela, mas não resistiram aos ferimentos.

No local da ocorrência, as equipes apreenderam sete rádios comunicadores, duas bases de rádio, uma balaclava, um revólver calibre .32, munições dos calibres .32 e 9 milímetros, uma submetralhadora calibre 9 milímetros, um telefone celular, um carregador e uma vestimenta camuflada.

Durante as buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram um morador que relatou ter sido coagido pelos suspeitos a abrigá-los. De acordo com a Polícia Civil, o homem não possui vínculo com os integrantes da facção e foi acolhido pelas autoridades.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia da região. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.

x