INACREDITÁVEL

Mulher tenta entrar em presídio com material proibido dentro da muleta

A visitante levava “durepox” usada para colar, moldar e vedar superfícies a pedido do filho

Carla Melo

Por Carla Melo

20/01/2026 - 17:41 h
A tentativa foi identificada nesta segunda-feira, 19, por meio do equipamento de scanner corporal BodyScan
A tentativa foi identificada nesta segunda-feira, 19, por meio do equipamento de scanner corporal BodyScan -

Uma mulher de 58 anos tentou entrar no Conjunto Penal de Eunápolis com material de uso proibido escondido dentro de uma muleta. Segundo a visitante, a substância semelhante a “durepox”, massa epóxi, usada para colar, moldar e vedar superfícies, seria levada para o filho, interno da unidade.

A tentativa foi identificada nesta segunda-feira, 19, por meio do equipamento de scanner corporal BodyScan, utilizado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap).

Após a vistoria, foi localizada uma porção de massa nas cores cinza e branca, e a mulher confessou ter levado o material a pedido do filho.

Segundo a Seap, esta não é a primeira apreensão do mesmo tipo de produto na unidade. Na semana anterior, outra visitante foi flagrada por policiais penais ao tentar ingressar no mesmo pavilhão com o material, introduzido nas partes íntimas.

O superintendente de Gestão Prisional da Seap, o policial penal, Luiz Cláudio Santos, explicou o risco da entrada desse tipo de material nas unidades prisionais e para que os internos costumam utilizá-lo.

“Esse tipo de material é utilizado pelos internos para fechar o ‘cafofo’, que funciona como esconderijo de ilícitos dentro das unidades prisionais, além de servir para ‘colar’ grades que podem ser serradas. Ou seja, é de suma importância barrar a entrada desse tipo de material”, contou.

Após o flagrante, foi determinada a adoção das medidas administrativas cabíveis, podendo a visitante ter o cadastro suspenso. Por se tratar de material de uso proibido, mas não ilícito, não houve encaminhamento à delegacia, sendo instaurado procedimento administrativo.

x