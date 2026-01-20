Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Policial é afastado após agredir mulher durante confusão na Bahia

Confusão aconteceu durante pré-cavalgada no povoado de Açude

Luan Julião

Por Luan Julião

20/01/2026 - 18:46 h
PM inicia apuração para apurar uso desproporcional da força
PM inicia apuração para apurar uso desproporcional da força -

O policial que protagonizou cenas desproporcionais de força contra uma mulher em Macaúbas, interior da Bahia, no último sábado, foi afastado pela Polícia Militar. A situação teria ocorrido após um tumulto, e a atuação dos agentes foi uma tentativa de controlar a confusão.

As imagens da violência empregada na detenção da moça, que viralizaram na internet, estão sob análise da corporação, mas a evidente falta de conformidade com os protocolos operacionais e a legislação motivou o afastamento imediato.

A PM ressalta que seus integrantes atuam orientados por normas técnicas, pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade e do respeito aos direitos e garantias fundamentais, sendo a apuração o instrumento adequado para o completo esclarecimento dos fatos.

A PMBA reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência institucional, a ética profissional e a permanente proteção da sociedade.

Relembre o caso

O caso aconteceu na noite de sábado, 17, durante o policiamento de uma pré-cavalgada no povoado de Açude, em Macaúbas, no sudoeste da Bahia. Em meio a uma confusão generalizada, uma mulher foi agredida por um policial militar. A Polícia Militar da Bahia informou que o tumulto foi controlado e que os participantes envolvidos foram levados à Delegacia Territorial de Ibotirama, onde foram apresentadas à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

Bahia direitos humanos polícia militar proporcionalidade na ação policial transparência institucional Violência Policial

