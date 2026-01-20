Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO

Jovem de 18 anos é morto a tiros ao ter casa invadida na Bahia

Rapaz estava no quarto, quando foi surpreendido pelos criminosos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/01/2026 - 20:17 h
João Henrique morreu antes de receber atendimento médico
João Henrique morreu antes de receber atendimento médico -

A Polícia Civil de Euclides da Cunha, cidade do interior baiano, investiga a morte de um jovem, de 18 anos, na noite de segunda-feira, 19, no bairro Duda Macário, na localidade conhecida como Coentros. João Henrique foi executado a tiros em um dos quartos da residência, onde morava.

Informações preliminares apontam que o crime foi praticado por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta. João Henrique morreu antes de receber atendimento médico.

Leia Também:

Terceiro suspeito de envolvimento na morte de capitão da PM é preso
Policial é afastado após agredir mulher durante confusão na Bahia
Brutal: mulher é atacada com ácido em salão de beleza de Salvador

Após o crime, os suspeitos fugiram e até a noite desta terça-feira, 20, não haviam sido identificados. A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de esclarecer as circunstâncias e motivação para o assassinato. As informações são do Calila Notícias.

x