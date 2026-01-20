Jovem de 18 anos é morto a tiros ao ter casa invadida na Bahia

João Henrique morreu antes de receber atendimento médico - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil de Euclides da Cunha, cidade do interior baiano, investiga a morte de um jovem, de 18 anos, na noite de segunda-feira, 19, no bairro Duda Macário, na localidade conhecida como Coentros. João Henrique foi executado a tiros em um dos quartos da residência, onde morava.

Informações preliminares apontam que o crime foi praticado por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta. João Henrique morreu antes de receber atendimento médico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o crime, os suspeitos fugiram e até a noite desta terça-feira, 20, não haviam sido identificados. A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de esclarecer as circunstâncias e motivação para o assassinato. As informações são do Calila Notícias.