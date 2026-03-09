Menu
AGRESSÕES

Mãe é presa após torturar filhos e enviar vídeo para pai das crianças

Suspeita não tem um relacionamento com o homem e teria utilizado as imagens para ameaçá-lo

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/03/2026 - 12:41 h

Uma mulher de 38 anos, suspeita de torturar os próprios filhos, foi presa neste domingo, 8, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As vítimas são um menino de três anos e uma menina de um ano.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher gravou as agressões e enviou o vídeo para ameaçar o pai das crianças, com quem não mantém um relacionamento. Ao receber o registro, ele acionou as forças de segurança.

Detalhes sobre a prisão

Leia Também:

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’
Pastor foge após ser condenado por dopar e dar golpe no irmão
Rodoviário em surto rouba ônibus do transporte público de Salvador

Em seguida, agentes da Polícia Miltar foram até a residência da suspeita, onde realizaram a prisão em flagrante. As imagens apresentavam marcas de violência como arranhões e hematomas: a caçula tinha um ferimento no olho direito e o menino, lesões espalhadas pelo corpo.

A suspeita teria reagido à abordagem policial e ameaçado os agentes. No entanto, os milirtares conseguiram imobilizá-la e encaminhá-la para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento, onde foi autuada pelos crimes de tortura e lesão corporal.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mas, até o momento, não gá informações se o pedido foi atendido.

x