AGRESSÕES
Mãe é presa após torturar filhos e enviar vídeo para pai das crianças
Suspeita não tem um relacionamento com o homem e teria utilizado as imagens para ameaçá-lo
Por Luiza Nascimento
Uma mulher de 38 anos, suspeita de torturar os próprios filhos, foi presa neste domingo, 8, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As vítimas são um menino de três anos e uma menina de um ano.
Segundo informações da Polícia Civil, a mulher gravou as agressões e enviou o vídeo para ameaçar o pai das crianças, com quem não mantém um relacionamento. Ao receber o registro, ele acionou as forças de segurança.
Detalhes sobre a prisão
Em seguida, agentes da Polícia Miltar foram até a residência da suspeita, onde realizaram a prisão em flagrante. As imagens apresentavam marcas de violência como arranhões e hematomas: a caçula tinha um ferimento no olho direito e o menino, lesões espalhadas pelo corpo.
A suspeita teria reagido à abordagem policial e ameaçado os agentes. No entanto, os milirtares conseguiram imobilizá-la e encaminhá-la para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento, onde foi autuada pelos crimes de tortura e lesão corporal.
A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mas, até o momento, não gá informações se o pedido foi atendido.
