Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Idosa é atingida por bala perdida na Chapada do Rio Vermelho

Moradora foi baleada durante troca de tiros entre suspeitos e Polícia Militar

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

13/03/2026 - 8:04 h | Atualizada em 13/03/2026 - 9:35

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Policial militar foi baleado
Policial militar foi baleado -

Uma idosa de 63 anos, moradora da Chapada do Rio Vermelho, em Salvador, foi atingida por uma bala perdida na perna, no fim da tarde desta quinta-feira, 12, após tiros disparados por suspeitos contra policiais militares na Rua Correia do Sul, no mesmo bairro.

Em informações enviadas ao portal A TARDE, a corporação informou que a vítima foi socorrida pelos agentes para o Hospital Geral do Estado, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a PM, os militares foram surpreendidos pelos tiros durante um patrulhamento, mas não houve revide devido à presença de transeuntes na via. Assim, os agentes priorizaram o socorro à vítima.

Leia Também:

Ex-gerente de banco é suspeito de roubar R$ 1,3 milhão da instituição
Mãe de meninos mortos pelo pai fala pela primeira vez após o crime
Suspeito de assassinar dono de pizzaria morre em confronto com polícia

Policiamento reforçado

Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar todos os envolvidos. O policiamento segue reforçado na região.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não localizou o registro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chapada do Rio Vermelho Polícia Salvador violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policial militar foi baleado
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Policial militar foi baleado
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Policial militar foi baleado
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Policial militar foi baleado
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x