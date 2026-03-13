VIOLÊNCIA
Idosa é atingida por bala perdida na Chapada do Rio Vermelho
Moradora foi baleada durante troca de tiros entre suspeitos e Polícia Militar
Por Luiza Nascimento
Uma idosa de 63 anos, moradora da Chapada do Rio Vermelho, em Salvador, foi atingida por uma bala perdida na perna, no fim da tarde desta quinta-feira, 12, após tiros disparados por suspeitos contra policiais militares na Rua Correia do Sul, no mesmo bairro.
Em informações enviadas ao portal A TARDE, a corporação informou que a vítima foi socorrida pelos agentes para o Hospital Geral do Estado, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Ainda segundo a PM, os militares foram surpreendidos pelos tiros durante um patrulhamento, mas não houve revide devido à presença de transeuntes na via. Assim, os agentes priorizaram o socorro à vítima.
Policiamento reforçado
Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar todos os envolvidos. O policiamento segue reforçado na região.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não localizou o registro.
