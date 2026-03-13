Justiça solta dentista preso em operação contra canetas emagrecedoras em Salvador

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Dentista Gustavo Garrido Gesteira

O dentista Gustavo Garrido Gesteira, preso durante a Operação Peptídeos, deflagrada pela Polícia Civil contra a comercialização irregular de canetas emagrecedoras na Bahia, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 13, em Salvador.

Na decisão, o juiz responsável pelo caso homologou a prisão em flagrante, mas entendeu que a manutenção da prisão preventiva não seria adequada neste momento do processo. Conforme consta nos autos, "A decretação da prisão preventiva, neste momento processual, revela-se prematura e desproporcional."

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Com isso, foi determinada a expedição de alvará de soltura, desde que o investigado cumpra uma série de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Entre as determinações impostas pela Justiça estão:

Comparecer a todos os atos processuais quando intimado;

Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, devendo comparecer em até cinco dias na CIAP/CAB, no Fórum Criminal de Salvador, para orientações;

Proibição de ausentar-se da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial;

Manter endereço e contato telefônico atualizados nos autos do processo.

Outra medida determinada pela Justiça foi a suspensão das atividades da Drogaria Ondina, localizada no bairro de Ondina, em Salvador, que deverá permanecer fechada enquanto durar o processo.

A decisão ainda ressalta que "Fica desde já consignado que o descumprimento de quaisquer destas determinações poderá ensejar a decretação da prisão preventiva do autuado".

Prisão ocorreu durante operação policial

Gustavo Gesteira foi um dos alvos da Operação Peptídeos, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 11, contra um esquema suspeito de comercialização irregular de canetas emagrecedoras na Bahia.

Conforme informações preliminares apuradas pelo Portal A TARDE, o profissional foi encontrado por equipes policiais no apartamento onde mora com a esposa, que é médica, em um prédio localizado na região da Ladeira da Barra, área nobre de Salvador.

Ainda de acordo com a apuração do portal, no imóvel os agentes teriam apreendido diversas canetas emagrecedoras, produtos que estão no centro das investigações. O casal foi conduzido para prestar esclarecimentos em uma delegacia da capital baiana.

Operação investigou esquema de venda irregular

Ao todo, 13 pessoas foram presas durante a operação, que investiga a atuação de um grupo suspeito de estruturar um esquema de comercialização clandestina dessas substâncias.

Segundo a Polícia Civil, três prisões ocorreram em flagrante, enquanto outras nove foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão temporária.

As equipes cumpriram mandados em diversos bairros de Salvador, entre eles Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul.

A operação também alcançou cidades da Região Metropolitana e do interior da Bahia, como Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, além da capital paulista.

Medicamentos apreendidos

Durante as buscas, foram apreendidos medicamentos utilizados em tratamentos para obesidade e diabetes. Entre eles está a Retatrutide, substância que ainda não possui autorização para comercialização no Brasil.

As investigações apontam que os produtos eram frequentemente divulgados e vendidos para fins estéticos e de emagrecimento, muitas vezes sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos pela legislação.

De acordo com a Polícia Civil, a comercialização ocorria principalmente por redes sociais e aplicativos de mensagens, além de haver indícios de transporte e armazenamento sem controle sanitário adequado e venda sem comunicação aos órgãos de vigilância.