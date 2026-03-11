Saiba quem é o dentista preso em operação contra venda de canetas emagrecedoras

Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras - Foto: Reprodução / TV Bahia

Um dentista está entre os alvos da Operação Peptídeos, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 11, contra um esquema suspeito de comercialização irregular de canetas emagrecedoras na Bahia. Conforme informações preliminares apuradas pelo Portal A TARDE, o profissional seria Gustavo Gesteira. Ele teria sido encontrado por equipes policiais no apartamento onde mora com a esposa, que é médica, em um prédio localizado na região da Ladeira da Barra, área nobre de Salvador.

Ainda de acordo com a apuração do portal, no imóvel os agentes teriam apreendido diversas canetas emagrecedoras, produtos que estão no centro das investigações. O casal foi conduzido para prestar esclarecimentos em uma delegacia da capital baiana.

Mandados foram cumpridos em Salvador e interior

Ao todo, 13 pessoas foram presas durante a operação, que investiga a atuação de um grupo suspeito de estruturar um esquema de comercialização clandestina dessas substâncias. Segundo a Polícia Civil, três prisões ocorreram em flagrante, enquanto outras nove foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão temporária.

As equipes cumpriram mandados em diversos bairros de Salvador, entre eles Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul. A operação também alcançou cidades da Região Metropolitana e do interior da Bahia, como Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, além da capital paulista.

Operação atinge profissionais da área de saúde

Ao todo, foram expedidos 57 mandados de busca e apreensão, que tiveram como alvo imóveis residenciais e estabelecimentos ligados a profissionais das áreas de saúde e estética.

Na capital baiana, os mandados também foram cumpridos em uma loja localizada em um empresarial no bairro do Caminho das Árvores, em uma farmácia em Ondina e em uma clínica instalada em um hospital na mesma região.

Durante as buscas, foram apreendidos medicamentos utilizados em tratamentos para obesidade e diabetes. Entre eles está a Retatrutide, substância que ainda não possui autorização para comercialização no Brasil.

As investigações apontam que os produtos eram frequentemente divulgados e vendidos para fins estéticos e de emagrecimento, muitas vezes sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos pela legislação.

De acordo com a Polícia Civil, a comercialização ocorria principalmente por redes sociais e aplicativos de mensagens, além de haver indícios de transporte e armazenamento sem controle sanitário adequado e venda sem comunicação aos órgãos de vigilância.