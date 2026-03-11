Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Saiba quem é o dentista preso em operação contra venda de canetas emagrecedoras

Profissional foi encontrado em um apartamento na Barra durante a Operação Peptídeos

Luan Julião

Por Luan Julião

11/03/2026 - 13:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras
Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras -

Um dentista está entre os alvos da Operação Peptídeos, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 11, contra um esquema suspeito de comercialização irregular de canetas emagrecedoras na Bahia. Conforme informações preliminares apuradas pelo Portal A TARDE, o profissional seria Gustavo Gesteira. Ele teria sido encontrado por equipes policiais no apartamento onde mora com a esposa, que é médica, em um prédio localizado na região da Ladeira da Barra, área nobre de Salvador.

Ainda de acordo com a apuração do portal, no imóvel os agentes teriam apreendido diversas canetas emagrecedoras, produtos que estão no centro das investigações. O casal foi conduzido para prestar esclarecimentos em uma delegacia da capital baiana.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mandados foram cumpridos em Salvador e interior

Ao todo, 13 pessoas foram presas durante a operação, que investiga a atuação de um grupo suspeito de estruturar um esquema de comercialização clandestina dessas substâncias. Segundo a Polícia Civil, três prisões ocorreram em flagrante, enquanto outras nove foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão temporária.

Leia Também:

Três homens invadem casa e matam adolescente de 16 anos em Salvador
Operação contra esquema de canetas emagrecedoras em farmácias prende 12 na Bahia
Câmeras clandestinas usadas pelo tráfico são apreendidas em Salvador

As equipes cumpriram mandados em diversos bairros de Salvador, entre eles Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul. A operação também alcançou cidades da Região Metropolitana e do interior da Bahia, como Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, além da capital paulista.

Operação atinge profissionais da área de saúde

Ao todo, foram expedidos 57 mandados de busca e apreensão, que tiveram como alvo imóveis residenciais e estabelecimentos ligados a profissionais das áreas de saúde e estética.

Na capital baiana, os mandados também foram cumpridos em uma loja localizada em um empresarial no bairro do Caminho das Árvores, em uma farmácia em Ondina e em uma clínica instalada em um hospital na mesma região.

Durante as buscas, foram apreendidos medicamentos utilizados em tratamentos para obesidade e diabetes. Entre eles está a Retatrutide, substância que ainda não possui autorização para comercialização no Brasil.

As investigações apontam que os produtos eram frequentemente divulgados e vendidos para fins estéticos e de emagrecimento, muitas vezes sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos pela legislação.

De acordo com a Polícia Civil, a comercialização ocorria principalmente por redes sociais e aplicativos de mensagens, além de haver indícios de transporte e armazenamento sem controle sanitário adequado e venda sem comunicação aos órgãos de vigilância.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

operação Polícia Civil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Dentista aparece entre os alvos da operação que apura venda clandestina de canetas emagrecedoras
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x