Câmeras clandestinas usadas pelo tráfico são apreendidas em Salvador

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação PM

Cerca de 10 câmeras de monitoramento clandestinas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) no bairro de São Cristóvão, em Salvador, nesta terça-feira, 10.

Os equipamentos estavam instalados em diferentes ruas da região e, segundo a polícia, há suspeita de que fossem utilizados por facções criminosas para acompanhar a movimentação de viaturas policiais e também de moradores do bairro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PM, as câmeras foram localizadas nas travessas:

Senhor do Bonfim;

Lessa Ribeiro;

Bosque das Bromélias.

Todo o material foi retirado pelos policiais durante a ação.

Câmeras também foram retiradas em outros bairros

A retirada de equipamentos de monitoramento instalados de forma irregular tem se tornado cada vez mais frequente em Salvador. Nos últimos meses, outras operações das forças de segurança também resultaram na apreensão de câmeras em bairros diferentes da capital.

Situações semelhantes já foram registradas recentemente em regiões como:

Valéria;

Fazenda Coutos;

Paripe;

Cajazeiras

Segundo a polícia, esses dispositivos costumam ser instalados por grupos criminosos em postes, fachadas de casas ou estabelecimentos comerciais. O objetivo seria vigiar a presença de viaturas e alertar comparsas sobre possíveis operações policiais.