AÇÃO POLICIAL

Operação apreende máquinas de jogos de azar e prende quatro pessoas

Investigados estariam utilizando alguns estabelecimentos comerciais da cidade como fachada para a realização de atividades ilegais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/03/2026 - 20:22 h

Imagem ilustrativa da imagem Operação apreende máquinas de jogos de azar e prende quatro pessoas
-

Quatro pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira, 10, no município de Santo Estêvão. A ação também incluiu o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em imóveis apontados nas investigações.

Entre os detidos estão três homens e uma mulher. Segundo o delegado responsável pela unidade policial, Lázaro Leonardo, a operação foi planejada após um período de investigações conduzidas pelo setor de inteligência da delegacia local.

As apurações indicaram que os investigados estariam utilizando alguns estabelecimentos comerciais da cidade como fachada para a realização de atividades ilegais. Entre os crimes identificados pela polícia estão:

  • tráfico de drogas;
  • exploração sexual;
  • a prática de jogos de azar.

Buscas e investigações

Com autorização judicial, as equipes realizaram buscas nos locais apontados pelas investigações. Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes como maconha, cocaína e crack, além de armas e réplicas de armamentos.

Itens recolhidos

Entre os itens recolhidos estavam:

  • uma arma de fogo;
  • uma espingarda;
  • um simulacro de fuzil;
  • e uma réplica de arma do tipo airsoft.
  • máquinas caça-níqueis utilizadas para exploração de jogos ilegais;
  • espada do tipo catana, que, conforme a polícia, era usada para intimidar pessoas.

Também foram encontrados:

  • diversos aparelhos celulares;
  • dinheiro em espécie;
  • cartões bancários;
  • quatro motocicletas;
  • máquinas caça-níqueis utilizadas para exploração de jogos ilegais.
  • aves silvestres mantidas em cativeiro sem autorização ambiental.

De acordo com a investigação, algumas dessas espécies podem alcançar valor de até R$ 6 mil no mercado ilegal.

Câmeras de monitoramento

A polícia identificou ainda que o grupo havia instalado câmeras de monitoramento em postes e pontos estratégicos das vias públicas para acompanhar a movimentação policial na região. Os equipamentos foram retirados durante a operação.

As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma estruturada, com funções definidas dentro do grupo. As atividades ilícitas eram realizadas principalmente em bares situados em áreas mais afastadas do centro da cidade.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Santo Estêvão. Os quatro suspeitos permanecem sob custódia e estão à disposição da Justiça.

Eles poderão responder por crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e crime ambiental relacionado à manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.

