Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PM é acionada após turistas francesas pagarem R$200 por pimentas em Salvador

Turistas francesas perceberam cobrança indevida em duas pequenas garrafas de pimenta

Luan Julião

Por Luan Julião

10/03/2026 - 18:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador
Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador -

Duas turistas francesas tiveram a visita ao Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador, marcada por um contratempo na tarde de segunda-feira, 9. Durante a compra de duas pequenas garrafas de pimenta, que deveriam custar R$40, elas perceberam, ao finalizar o pagamento, que haviam sido cobradas em R$200, um valor cinco vezes superior ao informado.

Preocupadas com a situação, as turistas acionaram imediatamente o Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar. Rapidamente, os militares se deslocaram até a loja, identificaram o comerciante responsável e mediaram a resolução do problema.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Quem é Naay Lins: influencer investigada por desvio milionário em clube de Salvador
Influenciadora é suspeita de desviar milhões de clube tradicional em Salvador
Foragido! Justiça determina busca por goleiro Bruno após fim da condicional

O proprietário efetuou o ressarcimento integral de R$160, cobrados a mais, garantindo que as visitantes não saíssem prejudicadas.

Segundo a PM, a situação foi resolvida no local, sem necessidade de registro formal, permitindo que as visitantes prosseguissem seu roteiro de viagem sem prejuízos adicionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime polícia militar Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x