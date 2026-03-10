POLÍCIA
PM é acionada após turistas francesas pagarem R$200 por pimentas em Salvador
Turistas francesas perceberam cobrança indevida em duas pequenas garrafas de pimenta
Por Luan Julião
Duas turistas francesas tiveram a visita ao Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador, marcada por um contratempo na tarde de segunda-feira, 9. Durante a compra de duas pequenas garrafas de pimenta, que deveriam custar R$40, elas perceberam, ao finalizar o pagamento, que haviam sido cobradas em R$200, um valor cinco vezes superior ao informado.
Preocupadas com a situação, as turistas acionaram imediatamente o Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar. Rapidamente, os militares se deslocaram até a loja, identificaram o comerciante responsável e mediaram a resolução do problema.
O proprietário efetuou o ressarcimento integral de R$160, cobrados a mais, garantindo que as visitantes não saíssem prejudicadas.
Segundo a PM, a situação foi resolvida no local, sem necessidade de registro formal, permitindo que as visitantes prosseguissem seu roteiro de viagem sem prejuízos adicionais.
