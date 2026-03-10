POLÍCIA
Foragido! Justiça determina busca por goleiro Bruno
O atleta não teria se apresentado à Justiça após ter um mandado de prisão expedido em seu nome
Siga o A TARDE no Google
O goleiro Bruno Fernandes de Souza, dado como mandante do assassinato da modelo Eliza Samudio, passou a ser considerado como foragido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), após a revogação de sua liberdade condicional. A decisão foi tomada na última quinta-feira, 5.
De acordo com a Justiça, Bruno não se apresentou após a revogação do benefício e de um mandado de prisão que determinava o retorno do goleiro ao regime semiaberto ter sido expedido.
Essas imposições possibilitam a classificação do goleiro Bruno como foragido.
A revogação aconteceu após Bruno viajar para o Acre no começo de fevereiro, quando assinou um contrato para voltar a atuar como goleiro profissional no Vasco do Acre.
“Acolho o parecer ministerial e REVOGO o livramento condicional concedido ao apenado na forma da primeira parte do artigo 87 do Código Penal. Expeça-se mandado de prisão, no regime semiaberto, com validade de 16 (dezesseis) anos”, diz trecho da decisão publicada na última sexta-feira, 6.
Leia Também:
Goleiro Bruno tem mandado de prisão expedido pela Justiça após violar condicional
Suspeito de vender “cura” para câncer e atribuir doenças à vacina da Covid é preso
Menina de 6 anos é baleada pelo irmão após brincadeira com espingarda
Ação militar no Brasil? O que pode mudar se EUA classificarem CV e PCC como terroristas
Assassinato de Eliza Samudio
O goleiro Bruno segue cumprindo pena pelo assassinato da modelo e mãe de deu filho, Eliza Samudio.
Ela foi morta, esquartejada e dada como comida aos cachorros da chácara onde o assassinato aconteceu, conforme apontam as declarações dadas por Bruno no julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2013.
Bruno foi condenado a cumprir uma pena de 22 anos e 3 meses de prisão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes