HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Foragido! Justiça determina busca por goleiro Bruno

O atleta não teria se apresentado à Justiça após ter um mandado de prisão expedido em seu nome

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/03/2026 - 13:29 h

Goleiro Bruno é dado como foragido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Goleiro Bruno é dado como foragido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

O goleiro Bruno Fernandes de Souza, dado como mandante do assassinato da modelo Eliza Samudio, passou a ser considerado como foragido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), após a revogação de sua liberdade condicional. A decisão foi tomada na última quinta-feira, 5.

De acordo com a Justiça, Bruno não se apresentou após a revogação do benefício e de um mandado de prisão que determinava o retorno do goleiro ao regime semiaberto ter sido expedido.

Essas imposições possibilitam a classificação do goleiro Bruno como foragido.

A revogação aconteceu após Bruno viajar para o Acre no começo de fevereiro, quando assinou um contrato para voltar a atuar como goleiro profissional no Vasco do Acre.

“Acolho o parecer ministerial e REVOGO o livramento condicional concedido ao apenado na forma da primeira parte do artigo 87 do Código Penal. Expeça-se mandado de prisão, no regime semiaberto, com validade de 16 (dezesseis) anos”, diz trecho da decisão publicada na última sexta-feira, 6.

Assassinato de Eliza Samudio

O goleiro Bruno segue cumprindo pena pelo assassinato da modelo e mãe de deu filho, Eliza Samudio.

Ela foi morta, esquartejada e dada como comida aos cachorros da chácara onde o assassinato aconteceu, conforme apontam as declarações dadas por Bruno no julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2013.

Bruno foi condenado a cumprir uma pena de 22 anos e 3 meses de prisão.

Eliza Samudio foragido Goleiro Bruno justiça

