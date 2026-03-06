Menu
POLÍCIA

Goleiro Bruno tem mandado de prisão expedido pela Justiça após violar condicional

Decisão da Vara de Execuções Penais determina retorno do ex-goleiro ao sistema prisional

Luan Julião

Por Luan Julião

06/03/2026 - 18:47 h | Atualizada em 06/03/2026 - 19:38

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão do ex-goleiro Bruno, nesta quinta-feira, 05, após a revogação do benefício da condicional que ele havia recebido no início de fevereiro. A decisão foi tomada pela Vara de Execuções Penais e estabelece o cumprimento da pena em regime semiaberto, com mandado de prisão válido por 16 anos. Aos 41 anos, o ex-jogador do Flamengo cumpre condenação de 23 anos pelo assassinato da modelo Eliza Samudio.

De acordo com a decisão judicial, o benefício foi cancelado após o descumprimento de condições impostas para a permanência em liberdade. Entre elas estava a determinação de “não se ausentar do estado do Rio de Janeiro sem prévia autorização”.

Mesmo assim, Bruno viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro, o que configurou violação da medida estabelecida pela Justiça.

Além da viagem, o ex-atleta também publicou em suas redes sociais imagens de uma visita ao estádio do Maracanã, no fim de janeiro, celebrando o retorno ao local. Entre as regras do livramento condicional estava a obrigatoriedade de recolhimento no período noturno.

Diante das irregularidades, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou à Justiça que o ex-goleiro voltasse ao regime fechado, alegando que ele não cumpriu as exigências impostas para a manutenção do benefício.

A Vara de Execuções Penais analisou o pedido e decidiu anular o livramento condicional, mas determinou que Bruno passe a cumprir a pena em regime semiaberto, e não no fechado como havia solicitado o MP.

Tags:

brasil Goleiro Bruno justiça Rio de Janeiro

