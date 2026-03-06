Apontado como “mentor” de estupro coletivo, adolescente é apreendido

Registros dos abusadores chegando no apartamento - Foto: Reprodução | Redes sociais

Envolvido no estupro coletivo de uma jovem em Copacabana, no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta sexta-feira, 6. O garoto, que não teve sua identidade revelada, se entregou à polícia na 54ª Delegacia de Polícia, de Belford Roxo.

Ele estava sendo procurado pelo Tribunal de Justiça do RJ, que expediu um mandado de busca e apreensão. Entretanto, o suspeito não havia sido localizado no endereço informado, sendo considerado um foragido.

O Ministério Público do Estado do RJ (MPERJ) solicitou que o adeloescente seja internado provisoriamente pela Justiça. O pedido foi feito após a 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional aprovar a solicitação, devido novas denúncias contra o menor.

Além dele, outros quatro rapazes estão presos, acusados de participação no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18; João Gabriel Xavier Bertho, de 19; e Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 19.

Porque o adolescente é considerado “mentor” do crime?

De acordo com o delegado Angelo Lages, da 12ª DP, o adolescente é considerado o “mentor e maior responsável pelo crime”. Ele teria levado a vítima, que também é menor de idade, para o local do crime, alegando que seria um encontro entre os dois.

Chegando no local, a garota foi abordada com a ideia de fazer algo diferente com o rapaz, que era seu ex-namorado. Mesmo sob a negativa do pedido, ela foi trancada em um quarto com mais outros quatro garotos, onde foi abusada e acredita.

Lages também alegou que o suspeito realizava o mesmo “modus operandi” para abusar de outras vítimas, usando sua popularidade na escola para atrair as garotas.