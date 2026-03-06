Menu
POLÍCIA

Tragédia: homem morre após ter intestino perfurado em colonoscopia

Paciente fazia acompanhamento médico por síndrome nefrótica e realizava exame de rotina

Luan Julião

Por Luan Julião

06/03/2026 - 15:42 h

Thyago da Silva Severino, 34
Thyago da Silva Severino, 34 -

Um homem de 34 anos morreu após apresentar complicações decorrentes de uma colonoscopia realizada em uma clínica particular no município de Cerejeiras, em Rondônia. A morte de Thyago da Silva Severino ocorreu no sábado, 28, um dia depois de ele passar pelo procedimento médico.

Segundo relatos da família, o exame fazia parte do acompanhamento de saúde que Thyago realizava regularmente. Ele tinha síndrome nefrótica, condição que exige monitoramento frequente. Durante o tratamento com medicamentos imunossupressores, também desenvolveu sarcoma de Kaposi, tipo de tumor que se origina em tecidos ligados aos vasos sanguíneos e linfáticos.

Os parentes afirmam que, apesar das condições de saúde, o quadro era considerado estável e não comprometia o bem-estar do paciente.

Leia Também:

Vorcaro é transferido para presídio onde estão líderes do PCC; saiba quem são
Homem é preso por furto e arrombamento um dia depois de deixar cadeia
Fábrica é acusada de roubar energia capaz de abastecer 3.200 casas em Salvador

A colonoscopia foi realizada na sexta-feira, 27, por um médico que acompanhava Thyago havia cerca de oito anos. Durante o procedimento, segundo a família, houve uma perfuração no intestino. O exame foi interrompido e o profissional informou que o órgão estaria “um pouco comprometido”, indicando a possibilidade da lesão.

Após a intercorrência, Thyago foi levado inicialmente para o Hospital São Lucas, em Cerejeiras. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena, onde passou por avaliação médica.

Ainda na sexta-feira, o paciente foi submetido a uma cirurgia e, após o procedimento, encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar das tentativas de tratamento, ele não resistiu e morreu na manhã do dia seguinte.

A família registrou um boletim de ocorrência para que as circunstâncias da perfuração e a conduta adotada durante o exame sejam apuradas. Na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Civil confirmou que abriu investigação para esclarecer o caso.

x