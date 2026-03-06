Fábrica é acusada de roubar energia capaz de abastecer 3.200 casas em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Operação da Polícia Civil junto da Neoenergia Coelba flagra ligação de energia ilegal em fábrica de Salvador - Foto: Divulgação | Neoenergia Coelba

Uma ligação de energia ilegal foi flagrada em uma fábrica de energéticos no bairro da Valéria, em Salvador, durante uma operação da Polícia Civil (PC) feita em conjunto com a Neoenergia Coelba, nesta sexta-feira, 5.

De acordo com a distribuidora, é estimado que foi recuperado, na ação, 200 mil quilowatts/hora de energia, quantia capaz de alimentar 3.200 residências por 15 dias.

Entenda a operação

Eletricistas da Coelba, juntamente de oficiais da PC e da perícia técnica participaram da operação.

No local, foi notado que a fábrica possuía cabos de medição adulterados, que impedia a devida leitura do consumo de energia.

O estabelecimento foi previamente mapeado pela Neoenergia Coelba, que notou que o consumo divulgado pela unidade não seria compatível com a atividade exercida no local.

Um funcionário do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o proprietário poderá responder a um inquérito criminal.

Riscos dos “gatos”

A distribuidora reforçou ainda, que essas adulterações na rede de energia, conhecidas popularmente como “gatos” , colocam a população em risco.

Somado a isso, o furto de energia ainda prejudica o fornecimento de energia elétrica a região, podendo acarretar em graves problemas na rede, além de ocasionar em uma possível interrupção do abastecimento.