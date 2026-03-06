POLÍCIA
Homem é preso por furto e arrombamento um dia depois de deixar cadeia
Suspeito levou R$1,1 mil de estabelecimento e um celular
Siga o A TARDE no Google
Um homem de 24 anos foi preso, nesta quarta-feira, 4, suspeito de de arrombar e furtar um estabelecimento comercial no município de Serrinha, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele havia deixado o sistema prisional um dia antes de ser capturado novamente.
Segundo informa a Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado por equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) após uma denúncia de arrombamento na madrugada da última quarta-feira, 4.
Leia Também:
Arrombamento e furto
De acordo com a polícia, o suspeito teria levado R$ 1.177 em dinheiro e um celular do estabelecimento, durante a ação. Imagens do sistema de câmeras de vigilância flagraram o crime e ajudaram na identificação do homem.
Após tomarem nota dos casos, os policiais seguiram com as investigações e conseguiram localizar o indivíduo. Durante a abordagem, foi encontrado um simulacro de uma pistola com o suspeito.
Ele foi levado até a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, onde foi constatado que o suspeito havia deixado o sistema prisional um dia antes de ser preso novamente, na terça-feira, 3.
O homem segue detido e à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes