POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso por furto e arrombamento um dia depois de deixar cadeia

Suspeito levou R$1,1 mil de estabelecimento e um celular

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/03/2026 - 12:26 h

Homem é preso um dia depois de deixar sistema prisional
Homem é preso um dia depois de deixar sistema prisional -

Um homem de 24 anos foi preso, nesta quarta-feira, 4, suspeito de de arrombar e furtar um estabelecimento comercial no município de Serrinha, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele havia deixado o sistema prisional um dia antes de ser capturado novamente.

Segundo informa a Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado por equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) após uma denúncia de arrombamento na madrugada da última quarta-feira, 4.

Leia Também:

Fábrica é acusada de roubar energia capaz de abastecer 3.200 casas em Salvador
Grupo é investigado por fraude de R$ 500 mil contra Caixa Econômica na Bahia
Semana Santa: venda peixes e frutos do mar é investigada em Salvador
Circulação de ônibus segue suspensa no bairro da Santa Cruz nesta sexta

Arrombamento e furto

De acordo com a polícia, o suspeito teria levado R$ 1.177 em dinheiro e um celular do estabelecimento, durante a ação. Imagens do sistema de câmeras de vigilância flagraram o crime e ajudaram na identificação do homem.

Após tomarem nota dos casos, os policiais seguiram com as investigações e conseguiram localizar o indivíduo. Durante a abordagem, foi encontrado um simulacro de uma pistola com o suspeito.

Ele foi levado até a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, onde foi constatado que o suspeito havia deixado o sistema prisional um dia antes de ser preso novamente, na terça-feira, 3.

O homem segue detido e à disposição da Justiça.

