POLÍCIA
POLÍCIA

Circulação de ônibus é suspensa no bairro da Santa Cruz após tiroteio

Final de linha provisório das linhas passou a funcionar em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara

Luan Julião

Por Luan Julião

05/03/2026 - 17:04 h

Por questões de segurança, a circulação de ônibus foi suspensa na localidade
A circulação de ônibus foi suspensa no bairro de Santa Cruz, no Complexo de Amaralina, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 5, após relatos de uma intensa troca de tiros na região.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a interrupção do transporte público ocorreu por questões de segurança diante do confronto armado registrado no bairro.

Com a suspensão do tráfego de coletivos na localidade, o final de linha provisório das linhas que atendem Santa Cruz passou a funcionar em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara.

Leia Também:

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia
Fraude no ICMS: empresário é preso por sonegação de R$ 10 milhões na Bahia
"Asfixiar o crime organizado", comemora Solla sobre PEC da Segurança

Moradores relataram momentos de tensão durante a tarde devido ao barulho constante de disparos na região.

A reportagem solicitou informações à Polícia Militar da Bahia sobre o ocorrido, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Tags:

Bahia Complexo de Amaralina conflito armado Santa Cruz segurança pública transporte público

x