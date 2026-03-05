POLÍCIA
Circulação de ônibus é suspensa no bairro da Santa Cruz após tiroteio
Final de linha provisório das linhas passou a funcionar em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara
Por Luan Julião
A circulação de ônibus foi suspensa no bairro de Santa Cruz, no Complexo de Amaralina, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 5, após relatos de uma intensa troca de tiros na região.
De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a interrupção do transporte público ocorreu por questões de segurança diante do confronto armado registrado no bairro.
Com a suspensão do tráfego de coletivos na localidade, o final de linha provisório das linhas que atendem Santa Cruz passou a funcionar em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara.
Moradores relataram momentos de tensão durante a tarde devido ao barulho constante de disparos na região.
A reportagem solicitou informações à Polícia Militar da Bahia sobre o ocorrido, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.
