HOME > POLÍCIA
VÍDEO

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Inscrições em muros continham siglas de facção criminosa e frase de ameaça contra policiais

Luan Julião

Por Luan Julião

05/03/2026 - 15:04 h

Pichação com a frase “Bala na Polícia” é encontrada em muro
Pichação com a frase "Bala na Polícia" é encontrada em muro

Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de dois jovens suspeitos de pichar muros com mensagens de incitação ao crime em Alagoinhas. Os suspeitos, de 18 e 23 anos, foram identificados na quarta-feira, 4, após denúncias de moradores.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rondesp Litoral Norte foram acionadas após relatos de que homens estariam pichando muros em diferentes bairros da cidade. As inscrições incluíam siglas de uma facção criminosa e também a frase “Bala na Polícia”, considerada de incitação à violência.

Ainda segundo a corporação, as mensagens teriam sido escritas como forma de represália à morte de um suspeito durante confronto com policiais ocorrido na noite anterior.

Leia Também:

Fraude no ICMS: empresário é preso por sonegação de R$ 10 milhões na Bahia
"Asfixiar o crime organizado", comemora Solla sobre PEC da Segurança
Homem que matou comerciante com botijão de gás na Bahia é preso em SP

Durante as diligências, os militares localizaram dois homens com características semelhantes às de pessoas que apareciam em vídeos que passaram a circular nas redes sociais. A abordagem aconteceu na Rua Santa Clara, no bairro Kennedy.

A dupla foi conduzida à delegacia do município. Conforme informou a Polícia Civil da Bahia, na 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por alteração do aspecto de edificação.

Após prestarem depoimento, os dois foram liberados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tags:

Alagoinhas Facções criminosas investigação policial pichação polícia militar violência urbana

x