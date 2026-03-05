VÍDEO
“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia
Inscrições em muros continham siglas de facção criminosa e frase de ameaça contra policiais
Por Luan Julião
Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de dois jovens suspeitos de pichar muros com mensagens de incitação ao crime em Alagoinhas. Os suspeitos, de 18 e 23 anos, foram identificados na quarta-feira, 4, após denúncias de moradores.
De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rondesp Litoral Norte foram acionadas após relatos de que homens estariam pichando muros em diferentes bairros da cidade. As inscrições incluíam siglas de uma facção criminosa e também a frase “Bala na Polícia”, considerada de incitação à violência.
Ainda segundo a corporação, as mensagens teriam sido escritas como forma de represália à morte de um suspeito durante confronto com policiais ocorrido na noite anterior.
Durante as diligências, os militares localizaram dois homens com características semelhantes às de pessoas que apareciam em vídeos que passaram a circular nas redes sociais. A abordagem aconteceu na Rua Santa Clara, no bairro Kennedy.
A dupla foi conduzida à delegacia do município. Conforme informou a Polícia Civil da Bahia, na 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por alteração do aspecto de edificação.
Após prestarem depoimento, os dois foram liberados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
