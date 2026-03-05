PRISÃO
Homem que matou comerciante com botijão de gás na Bahia é preso em SP
Crime aconteceu em novembro de 2025, mas suspeito só foi localizado nesta quarta-feira, 4
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Um homem, suspeito por matar um comerciante com golpes de botijão de gás em Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso em Campinas, interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 4.
Rogério da Silva Matias, de 41 anos, fugiu logo após o crime, ocorrido em 22 de novembro de 2025 e, desde então, era procurado pela polícia. A previsão é de que ele seja recambiado para a Bahia nos próximos dias.
Segundo a Polícia Civil (PC), as investigações apontaram que o crime foi cometido de forma premeditada e com emprego de meio cruel.
Leia Também:
Relembre o crime
Um homem identificado como Gerson Anunciação de Oliveira, de 57 anos, foi morto na noite de 22 de novembro de 2025, em Ilhéus, após se envolver em uma briga com outro homem.
Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de luta corporal, na Rua Nelson Cabral, no bairro Conquista, e, ao chegar, já encontrou Gerson gravemente ferido. Ele foi atingido na cabeça com um botijão de gás.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes