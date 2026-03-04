INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA
Suspeito de estuprar mulher com facão em Dias d’Ávila é preso em Salvador
Equipes de investigação da própria unidade policial realizaram a prisão após vários dias de diligências
Por Leilane Teixeira
O homem suspeito de estuprar uma mulher no Centro de Dias d’Ávila, Douglas Souza, foi preso no início da tarde desta quarta-feira, 4, em Salvador. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo delegado titular da 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila, Euvaldo Costa.
De acordo com o delegado, equipes de investigação da própria unidade policial realizaram a prisão após vários dias de diligências. Os agentes utilizaram ferramentas tecnológicas para identificar e localizar o suspeito, que estava sendo procurado desde o crime, ocorrido no dia 13 de fevereiro.
Encontrado em Salvador
O homem foi localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, no mesmo local onde a localização do celular da vítima estava apontando. Na época do crime, além de estuprar a vítima, Doulas também roubou o celular dela.
O aparelho foi rastreado posteriormente e indicou possível localização em Salvador, o que ajudou a direcionar as buscas da polícia.
Durante a apuração do caso, o delegado já havia levantado a hipótese de que o suspeito poderia ter deixado Dias d’Ávila após a ampla divulgação das imagens e do crime nas redes sociais. A prisão confirmou que ele estava fora do município.
Leia Também:
Relembre o crime
A jovem de 23 anos foi atacada e estuprada enquanto caminhava para casa, à noite, no dia 13 de fevereiro, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.
Com uma faca do tipo 'peixeira', o suspeito a obrigou a caminhar por uma rua pouco movimentada até um ponto isolado, onde o estupro foi consumado. Depois, fugiu levando o celular dela.
De acordo com o depoimento, a faca foi usada o tempo inteiro como instrumento de ameaça. A vítima contou que teve medo de reagir e ser morta. Após a agressão sexual, o homem roubou o celular dela e desapareceu.
O aparelho foi rastreado posteriormente e indicou última localização em Salvador, o que levanta a hipótese de que o suspeito tenha deixado o município logo após a repercussão do caso.
O rastro antes do ataque
O Portal A TARDE apurou que o homem seria um "andarilho" que vende balas no centro da cidade. Imagens em que a reportagem teve acesso mostram mostram o passo a passo do suspeito e a linha do tempo da violência:
- 19h58: ele aparece vendendo balas na Praça ACM, área central da cidade;
- 20h45: é visto saindo do Hospital Municipal Dilton Bispo de Santana, onde, segundo testemunhas, teria pedido autorização para dormir, mas foi negado.
- 21h32: aborda a vítima na Rua Rio Joanes, conhecida como rua do "Bar do Litrinho", estabelecimento famoso da região
- 21h33: a obriga a caminhar até uma rua próxima, rua Rio Cachoeira, onde ocorre o crime.
