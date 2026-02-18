Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

- Foto: Reprodução redes sociais

Uma rotina comum terminou em trauma para uma jovem de 23 anos que foi atacada e estuprada enquanto caminhava para casa, à noite, no dia 13 de janeiro, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima, que prefere não se identificar, contou que ainda revive mentalmente cada minuto da abordagem violenta. Segundo ela, o homem surgiu de repente, armado com uma faca, e não deu chance de reação. “Ele só disse para eu andar e não gritar”, relatou.

Com uma faca do tipo 'peixeira', o suspeito a obrigou a caminhar por uma rua pouco movimentada até um ponto isolado, onde o estupro foi consumado. Depois, fugiu levando o celular dela.

O rastro antes do ataque

O Portal A TARDE apurou que o homem seria um "andarilho" que vende balas no centro da cidade. Imagens em que a reportagem teve acesso mostram mostram o passo a passo do suspeito e a linha do tempo da violência:

19h58 : ele aparece vendendo balas na Praça ACM, área central da cidade;

20h45: é visto saindo do Hospital Municipal Dilton Bispo de Santana, onde, segundo testemunhas, teria pedido autorização para dormir, mas foi negado.

21h32: aborda a vítima na Rua Rio Joanes, conhecida como rua do "Bar do Litrinho", estabelecimento famoso da região

21h33 : a obriga a caminhar até uma rua próxima, rua Rio Cachoeira, onde ocorre o crime.

Violência e fuga

De acordo com o depoimento, a faca foi usada o tempo inteiro como instrumento de ameaça. A vítima contou que teve medo de reagir e ser morta. Após a agressão sexual, o homem roubou o celular dela e desapareceu.

O aparelho foi rastreado posteriormente e indicou última localização em Salvador, o que levanta a hipótese de que o suspeito tenha deixado o município logo após a repercussão do caso.

Investigação em andamento

A Polícia Civil da Bahia informou que o crime é investigado pela 25ª Delegacia Territorial. A jovem recebeu atendimento médico e psicológico após registrar ocorrência.

O delegado titular, Euvaldo Costa, afirmou que ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas para identificar o autor, embora detalhes não tenham sido divulgados para não comprometer o trabalho policial.

Segundo ele, a grande divulgação do caso nas redes pode ter contribuído para que o suspeito fugisse da cidade.

Trauma e espera por justiça

Desde o crime, a jovem diz que vive em estado de alerta constante e evita sair sozinha. Familiares e vizinhos acompanham de perto o caso e cobram rapidez na identificação do agressor.

A polícia pede que qualquer informação que ajude na localização do suspeito seja repassada anonimamente pelo Disque Denúncia 181, canal vinculado à Secretaria de Segurança Pública da Bahia.