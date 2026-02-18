Repórter é atingido por cassetete de PM durante Arrastão em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia - Foto: Reprodução | Redes sociais

Vanderson Nascimento, repórter da TV Bahia, foi atingido por um cassetete de um policial militar durante a transmissão ao vivo da emissora na cobertura do tradicional Arrastão nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18, em Salvador. Nas imagens do Bahia Meio Dia, é possível ver o momento em que a situação desconfortável acontece.

Na ocasião, o PM empurrou o jornalista com o bastão na região lateral do abdômen para afastá-lo no momento em que a equipe de reportagem se deslocava pela multidão. Surpreso com a abordagem, Vanderson reagiu no mesmo momento.

“Calma, está ao vivo. Está ao vivo ali. Infelizmente acontece com a gente também, até amanhã”, disse o apresentador antes de encerrar a participação ao vivo.

Arrastão

Tradição do Carnaval de Salvador, o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas marca o encerramento oficial da folia. A abertura do evento foi feita por Carlinhos Brown, idealizador do Arrastão.

Além dele, a programação contou com apresentações de Léo Santana, Edcity e Daniel Vieira.