Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO

Repórter é atingido por cassetete de PM durante Arrastão em Salvador

Jornalista fazia cobertura ao vivo do evento que marca o fim do Carnaval na capital baiana

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/02/2026 - 18:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia
Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia -

Vanderson Nascimento, repórter da TV Bahia, foi atingido por um cassetete de um policial militar durante a transmissão ao vivo da emissora na cobertura do tradicional Arrastão nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18, em Salvador. Nas imagens do Bahia Meio Dia, é possível ver o momento em que a situação desconfortável acontece.

Leia Também:

Mulher é presa suspeita de estuprar criança de dois anos no Carnaval
SAC prorroga emissão gratuita de carteira de identidade em Salvador
Carnaval 2027 terá novo circuito? Prefeito de Salvador dá a palavra final

Na ocasião, o PM empurrou o jornalista com o bastão na região lateral do abdômen para afastá-lo no momento em que a equipe de reportagem se deslocava pela multidão. Surpreso com a abordagem, Vanderson reagiu no mesmo momento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Calma, está ao vivo. Está ao vivo ali. Infelizmente acontece com a gente também, até amanhã”, disse o apresentador antes de encerrar a participação ao vivo.

Arrastão

Tradição do Carnaval de Salvador, o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas marca o encerramento oficial da folia. A abertura do evento foi feita por Carlinhos Brown, idealizador do Arrastão.

Além dele, a programação contou com apresentações de Léo Santana, Edcity e Daniel Vieira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval eventos jornalismo Salvador segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Vanderson Nascimento, jornalista da TV Bahia
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

x