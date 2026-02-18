ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Mulher é presa suspeita de estuprar criança de dois anos no Carnaval
De acordo com as autoridades, a identificação da suspeita foi possível após a análise de gravações de câmeras de segurança
Por Leilane Teixeira
Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 18, suspeita de praticar estupro de vulnerável contra uma criança de dois anos no circuito Osmar, em Salvador.
De acordo com as autoridades, a identificação da suspeita foi possível após a análise de gravações de câmeras de segurança feitas depois do registro da ocorrência. Com base nas características obtidas, policiais à paisana foram mobilizados e conseguiram localizar a mulher, efetuando a prisão.
Encaminhamento
Ela foi encaminhada ao Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), onde foram realizados os procedimentos legais. A suspeita permanece custodiada e à disposição da Justiça.
A ação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, com atuação de equipes veladas do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
