ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Mulher é presa suspeita de estuprar criança de dois anos no Carnaval

De acordo com as autoridades, a identificação da suspeita foi possível após a análise de gravações de câmeras de segurança

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/02/2026 - 18:29 h

Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval
Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval

Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 18, suspeita de praticar estupro de vulnerável contra uma criança de dois anos no circuito Osmar, em Salvador.

De acordo com as autoridades, a identificação da suspeita foi possível após a análise de gravações de câmeras de segurança feitas depois do registro da ocorrência. Com base nas características obtidas, policiais à paisana foram mobilizados e conseguiram localizar a mulher, efetuando a prisão.

Encaminhamento

Ela foi encaminhada ao Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), onde foram realizados os procedimentos legais. A suspeita permanece custodiada e à disposição da Justiça.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, com atuação de equipes veladas do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Bahia crime investigação justiça Polícia Civil prisão Salvador segurança pública

