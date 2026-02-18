Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Líder do CV é preso enquanto recebia atendimento para pedra nos rins

Suspeito usava documento falso ao tentar se internar em hospital de Juazeiro do Norte

Luan Julião

Por Luan Julião

18/02/2026 - 15:11 h

Polícia Civil confirmou a captura após inconsistência em dados apresentados no momento da internação
Polícia Civil confirmou a captura após inconsistência em dados apresentados no momento da internação -

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Juazeiro do Norte, um homem de 30 anos foi preso após tentar se internar utilizando um documento falso. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 13, mas o caso foi confirmado nesta quarta-feira, 18, pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

Segundo a investigação, o suspeito procurou o Hospital Regional do Cariri para tratar cálculos renais. No momento do atendimento, apresentou um documento com dados falsificados para realizar a internação. A inconsistência nas informações levou à checagem da identidade.

Durante a verificação, os policiais constataram que se tratava de Marlisson Lopes Morais, contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Ele já havia sido condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão por tráfico de drogas.

Em nota, a corporação informou: “O capturado já possui uma extensa ficha criminal, respondendo por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ameaça, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. O homem foi preso após inserir dados falsos em um documento de atendimento médico em uma unidade de saúde”.

Além do cumprimento do mandado judicial, ele foi autuado em flagrante por falsidade ideológica. Um celular também foi apreendido durante a ação.

Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte e permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Comando Vermelho documento falso falsidade ideológica Juazeiro do Norte prisão tráfico de drogas

x