POLÍCIA
Duas pessoas são atingidas por seringas em circuito do Carnaval
Caso aconteceu nesta terça-feira, 17, nos arredores do circuito Osmar (Campo Grande)
Uma mulher de 58 anos e um homem de 40 anos foram atacados com uma seringa de origem desconhecida nesta terça-feira, 17, próximo ao circuito Osmar (Campo Grande), durante o Carnaval de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso está sendo investigado pela pela 1ª Delegacia Territorial (DT) dos Barris. As vítimas foram atingidas nas costas e receberam atendimento em um Posto de Saúde do Politeama.
Já nas unidades de saúde, ambos fizeram um teste rápido para a detecção de HIV. Em seguida prestaram depoimento e foram liberados, informa a PC.
A polícia ainda informou que as imagens das câmeras de segurança do circuito vão ajudar nas investigações e na identificação do suspeito. O crime será investigado como lesão corporal dolosa.
