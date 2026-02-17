Pastor é preso preventivamente suspeito de estuprar netas

Siga o A TARDE no Google

Vítimas eram crianças na época do crime - Foto: Reprodução/PCMS

Um pastor evangélico, de 63 anos, foi preso preventivamente, na última quinta-feira, 12, Vila Romana, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul (MS), suspeito de estuprar as três netas.

O homem, que não teve o nome revelado, atuava com pastor há alguns anos e realizava pregações religiosas na própria casa.



Segundo informações da Polícia Civil, as investigações foram realizadas entre 2025 e 2026, após denúncias. Na ocasião do crime, de acordo com a polícia, as vítimas, que são netas de consideração do suspeito, eram crianças. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.