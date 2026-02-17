Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Pastor é preso preventivamente suspeito de estuprar netas

A Polícia Civil deu início as investigações entre 2025 e 2026

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/02/2026 - 22:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vítimas eram crianças na época do crime
Vítimas eram crianças na época do crime -

Um pastor evangélico, de 63 anos, foi preso preventivamente, na última quinta-feira, 12, Vila Romana, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul (MS), suspeito de estuprar as três netas.

O homem, que não teve o nome revelado, atuava com pastor há alguns anos e realizava pregações religiosas na própria casa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso por amputar dedos da companheira no interior da Bahia
Polícia prende terceiro suspeito de matar jovem na Bahia
Suposta pintora corporal é presa por extorquir turistas no Carnaval

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações foram realizadas entre 2025 e 2026, após denúncias. Na ocasião do crime, de acordo com a polícia, as vítimas, que são netas de consideração do suspeito, eram crianças. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

63 anos Casa crianças crime ms netas pastor Polícia Civil prisão suspeito Vila Romana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítimas eram crianças na época do crime
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Vítimas eram crianças na época do crime
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Vítimas eram crianças na época do crime
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Vítimas eram crianças na época do crime
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x