HOME > CARNAVAL
CARNAVAL

Suposta pintora corporal é presa por extorquir turistas no Carnaval

Investigada já foi presa anteriormente pelo mesmo crime

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

17/02/2026 - 19:29 h

Durante festa no Circuito Osmar, uma mulher de 24 anos foi presa após praticar extorsão contra turistas que participavam do Carnaval de Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira, 16.

A investigada é reincidente e utilizava o trabalho de pintura corporal como forma de abordar turistas e constrangê-los a pagar valores abusivos pelo serviço. A última prisão da suspeita ocorreu em agosto de 2025, pelo mesmo crime.

Na ocasião anterior, a Justiça concedeu liberdade provisória à mulher, com uso de tornozeleira eletrônica e aplicação de medidas cautelares. Mesmo assim, ela voltou a ser vista por equipes policiais atuando nos circuitos da capital baiana.

Leia Também:

Até 5 mil em uma semana: quanto motoristas faturam no Carnaval de Salvador
Ivete Sangalo "invade" a Carlos Gomes e revive percurso histórico no Carnaval de Salvador
Adeus e estreia: ambulantes encerram Carnaval com diferentes sensações

Após trabalho de inteligência voltado ao monitoramento de criminosos que atuam contra visitantes, a suspeita foi localizada com o apoio da Polícia Civil da Bahia, da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Somente no mês de fevereiro, já foram cumpridos oito mandados de prisão contra suspeitos de extorquir turistas ao se passarem por pintores corporais durante o período de grande fluxo turístico na cidade.

Tags:

carnaval Carnaval de Salvador Policia Civil

Investigada já foi presa anteriormente pelo mesmo crime
x