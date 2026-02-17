Suposta pintora corporal é presa por extorquir turistas no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Investigada já foi presa anteriormente pelo mesmo crime - Foto: Thaila Mariana / Ascom PCBA

Durante festa no Circuito Osmar, uma mulher de 24 anos foi presa após praticar extorsão contra turistas que participavam do Carnaval de Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira, 16.

A investigada é reincidente e utilizava o trabalho de pintura corporal como forma de abordar turistas e constrangê-los a pagar valores abusivos pelo serviço. A última prisão da suspeita ocorreu em agosto de 2025, pelo mesmo crime.

Na ocasião anterior, a Justiça concedeu liberdade provisória à mulher, com uso de tornozeleira eletrônica e aplicação de medidas cautelares. Mesmo assim, ela voltou a ser vista por equipes policiais atuando nos circuitos da capital baiana.

Após trabalho de inteligência voltado ao monitoramento de criminosos que atuam contra visitantes, a suspeita foi localizada com o apoio da Polícia Civil da Bahia, da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Somente no mês de fevereiro, já foram cumpridos oito mandados de prisão contra suspeitos de extorquir turistas ao se passarem por pintores corporais durante o período de grande fluxo turístico na cidade.