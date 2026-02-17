CARNAVAL
Suposta pintora corporal é presa por extorquir turistas no Carnaval
Investigada já foi presa anteriormente pelo mesmo crime
Durante festa no Circuito Osmar, uma mulher de 24 anos foi presa após praticar extorsão contra turistas que participavam do Carnaval de Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira, 16.
A investigada é reincidente e utilizava o trabalho de pintura corporal como forma de abordar turistas e constrangê-los a pagar valores abusivos pelo serviço. A última prisão da suspeita ocorreu em agosto de 2025, pelo mesmo crime.
Na ocasião anterior, a Justiça concedeu liberdade provisória à mulher, com uso de tornozeleira eletrônica e aplicação de medidas cautelares. Mesmo assim, ela voltou a ser vista por equipes policiais atuando nos circuitos da capital baiana.
Após trabalho de inteligência voltado ao monitoramento de criminosos que atuam contra visitantes, a suspeita foi localizada com o apoio da Polícia Civil da Bahia, da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Somente no mês de fevereiro, já foram cumpridos oito mandados de prisão contra suspeitos de extorquir turistas ao se passarem por pintores corporais durante o período de grande fluxo turístico na cidade.
