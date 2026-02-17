Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Até 5 mil em uma semana: quanto motoristas faturam no Carnaval de Salvador

Festa é curtição para muitos, mas também vira oportunidade para outros

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

17/02/2026 - 18:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos
João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos -

O Carnaval de Salvador é um período de muita festa e curtição, mas há quem aproveite a folia para fazer uma renda extra. Motoristas por aplicativo, mototaxistas e taxistas utilizaram a folia momesca para faturar altas cifras.

Para os motoristas de aplicativo, o Carnaval pode representar um dos períodos mais lucrativos do ano. Renilton Lessa, que trabalha há seis anos na Uber, afirma que sua meta diária é de R$ 700. “No final, depois de seis dias, dá uns 3 mil reais, mais ou menos”, relata.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Renilton evita corridas por fora por questões de segurança, mas quando acontece, os valores dependem da distância e do horário. A corrida mais cara que fez este ano de R$ 150, saindo da Barra para Itinga.

Renilton Lessa, motorista de aplicativo
Renilton Lessa, motorista de aplicativo | Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

Entre os taxistas, a rotina é um pouco diferente. João Carlos, conhecido como “Conhaque”, tem 35 anos de profissão e trabalha de forma mais moderada, rodando algumas horas por dia.

“Faço meus 150, 200, 300 reais e vou embora. Sou aposentado”, conta Conhaque. Ainda assim, ao longo de oito dias de Carnaval, ele conseguiu faturar cerca de R$ 4 mil, sendo a corrida mais rentável para Vila de Abrantes, no valor de R$ 400.

Já os mototaxistas apostam na agilidade e na correria constante. Jefferson Guedes, que atua há quatro anos e trabalhou durante a festa, explica.

“Em média, estou fazendo em torno de R$ 500 por dia”. A corrida de maior valor que pegou rendeu R$ 50, mas ele tem como meta acumular R$ 5 mil até o final do Carnaval.

Jefferson Guedes, mototaxista
Jefferson Guedes, mototaxista | Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

A longa duração do Carnaval de Salvador, que se estende por quase uma semana de festas intensas, faz com que os profissionais do transporte consigam faturar muito mais do que em eventos de menor duração.

Entre metas diárias que vão de R$ 500 a R$ 700, e ganhos totais que podem chegar a R$ 3 mil, R$ 4 mil ou até R$ 5 mil, o Carnaval confirma que para muitos, a maior festa popular do país também é uma das mais lucrativas.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Motorista Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos
Play

Tony Salles surpreende fã ambulante e chama pra subir no trio; veja vídeo

x