Até 5 mil em uma semana: quanto motoristas faturam no Carnaval de Salvador

João Carlos, conhecido como “Conhaque”, é taxista há 35 anos - Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador é um período de muita festa e curtição, mas há quem aproveite a folia para fazer uma renda extra. Motoristas por aplicativo, mototaxistas e taxistas utilizaram a folia momesca para faturar altas cifras.

Para os motoristas de aplicativo, o Carnaval pode representar um dos períodos mais lucrativos do ano. Renilton Lessa, que trabalha há seis anos na Uber, afirma que sua meta diária é de R$ 700. “No final, depois de seis dias, dá uns 3 mil reais, mais ou menos”, relata.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Renilton evita corridas por fora por questões de segurança, mas quando acontece, os valores dependem da distância e do horário. A corrida mais cara que fez este ano de R$ 150, saindo da Barra para Itinga.

Renilton Lessa, motorista de aplicativo | Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

Entre os taxistas, a rotina é um pouco diferente. João Carlos, conhecido como “Conhaque”, tem 35 anos de profissão e trabalha de forma mais moderada, rodando algumas horas por dia.

“Faço meus 150, 200, 300 reais e vou embora. Sou aposentado”, conta Conhaque. Ainda assim, ao longo de oito dias de Carnaval, ele conseguiu faturar cerca de R$ 4 mil, sendo a corrida mais rentável para Vila de Abrantes, no valor de R$ 400.

Já os mototaxistas apostam na agilidade e na correria constante. Jefferson Guedes, que atua há quatro anos e trabalhou durante a festa, explica.

“Em média, estou fazendo em torno de R$ 500 por dia”. A corrida de maior valor que pegou rendeu R$ 50, mas ele tem como meta acumular R$ 5 mil até o final do Carnaval.

Jefferson Guedes, mototaxista | Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

A longa duração do Carnaval de Salvador, que se estende por quase uma semana de festas intensas, faz com que os profissionais do transporte consigam faturar muito mais do que em eventos de menor duração.

Entre metas diárias que vão de R$ 500 a R$ 700, e ganhos totais que podem chegar a R$ 3 mil, R$ 4 mil ou até R$ 5 mil, o Carnaval confirma que para muitos, a maior festa popular do país também é uma das mais lucrativas.