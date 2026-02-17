TERMINOU
Adeus e estreia: ambulantes encerram Carnaval com diferentes sensações
Entre a empolgação e o cansaço, trabalhadores terminam maratona carnavalesca
Por Wiliam Falcão / Grupo A TARDE
A correria da galera que trabalha como ambulante no Carnaval de Salvador 2026 está próxima do fim. Mesmo com chuva ou sol, os trabalhadores seguiram focados para ter boas vendas e até para aproveitar um pouco de cada artista que passa pelo circuito.
Para suportar a maratona como se fosse um folião, eles aproveitam o som potente dos trios como uma forma de ficar em alerta para também curtir um pouco do evento.
Contudo, mesmo com a animação lá no alto, os trabalhadores não perdem o foco no principal objetivo durante a folia. Seja o trabalho fixo ou até a renda extra, a galera aproveita os seus dias de folga no circuito Osmar, no Campo Grande, para colocar uma grana no bolso.
Moradora de Cosme de Farias, Claudiane Oliveira contou com o apoio da família para revezar no ponto de venda. Para ela, este Carnaval pode ter um gostinho especial, já que ela é técnica de enfermagem, agora trabalha na área e não pretende voltar a vender na festa momesca em 2027.
Neste ano, ela conseguiu um faturamento maior do que nos anos anteriores, com exceção do dia em que o presidente Lula esteve na Capital Baiana, pois teve que se deslocar do tradicional ponto. Agora, ela vai investir o dinheiro que lucrou durante a festa.
"A gente tá vindo aqui há quatro anos. Mas foi melhor do que no ano passado. Só teve um dia que teve que deslocar a gente e aí foi mais fraco", revela Claudiane ao MASSA!
Ambulante pela primeira vez
Se por um lado pode ser o último de Claudiane como ambulante no circuito, teve quem trabalhou no Carnaval de Salvador pela primeira vez. A jovem Carla dos Santos lucrou especialmente com as vendas de água e cerveja. O ritmo a deixou um pouco assustada, mas as colegas dos pontos de venda ao lado deram uma mãozinha para ela se sair bem:
"É cansativo, mas a gente conseguiu, né? Os primeiros dias foram fracos, mas depois melhorou bastante", vibra.
Apesar da correria e do cansaço bater no corpo, Carla gostou do resultado com as vendas de água e cerveja e tem o desejo de continuar com o trabalho de ambulante no próximo Carnaval.
