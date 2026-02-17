Menu
HOME > CARNAVAL
ALERTA NECESSÁRIO

Homem também diz não: foliões LGBT falam de assédio no Carnaval

Público reforça a recusa precisa ser respeitada, independente do gênero

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

17/02/2026 - 17:59 h

Foliões reforçam necessidade de respeito nas ruas durante a folia.
Foliões reforçam necessidade de respeito nas ruas durante a folia.

No meio da multidão que toma conta do Carnaval de Salvador em 2026, a palavra de ordem vai além da festa, da música e da celebração da diversidade: respeito. Entre trios elétricos e encontros nas ruas da capital baiana, foliões LGBT reforçam que o “não” precisa ser entendido e aceito, independentemente de gênero ou orientação sexual.

Servidor público em Sergipe, Flávio Fonseca chama a atenção para o caráter legal e moral da questão. “O respeito é um princípio basilar. Se você respeita o outro, vai respeitar em todos os aspectos, principalmente na questão do assédio, que hoje é caracterizado como crime”, afirma. Para ele, embora as mulheres sejam as maiores vítimas, homens também enfrentam situações de insistência e constrangimento. “Muitas vezes, as pessoas não têm o hábito de respeitar limites — nem os próprios, nem os do outro”, pontua.

Leia Também:

Carnaval de Salvador entra de novo para o Guinness World Record
PCDs mostram que o Carnaval de Salvador é para todos
Carnaval de Salvador 2026: as histórias de quem não perdeu nenhum dia da folia

Flávio relata que, neste ano, não presenciou episódios de desrespeito, mas reforça o alerta. “Espero não vivenciar isso até o fim da festa. Desejo que as pessoas tenham mais respeito pelo outro, porque isso é a chave para qualquer festa ser realmente maravilhosa.”

Veterinário e em seu sexto ano consecutivo na folia soteropolitana, Dimas Ladeia destaca que o debate ainda é mais associado às mulheres, mas precisa incluir os homens. “A questão do respeito é primordial em qualquer âmbito. A partir do momento em que você não quer algo, não é obrigado a fazer por causa do outro”, diz.

Segundo ele, embora a incidência seja menor entre homens, situações de insistência existem e podem gerar constrangimentos e até conflitos. “Se a pessoa não tem interesse, isso não significa que você precise forçar algo”, ressalta.

Assédio no Carnaval Carnaval 2026 diversidade LGBT+ Folia e conscientização Limites e consentimento Respeito no Carnaval

x