CARNAVAL 2026
Último Carnaval na Barra? Foliões opinam mudança de Circuito em Salvador
Os foliões comentaram sobre a lotação do Circuito Dodô em 2026
Por Franciely Gomes e Redação
Carnaval de Salvador 2026 está chegando ao fim e a quantidade de pessoas presentes segue batendo recordes a cada ano. O Circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina, foi alvo de reclamações por parte dos foliões, principalmente durante as pipocas do DJ Pedro Sampaio e da cantora Anitta.
Com os relatos de pisoteamento, empurrão e calor excessivo, alguns internautas passaram a sugerir a criação de um novo circuito, usando áreas como a orla de Piatã e da Boca do Rio para otimizar o espaço na região. Entretanto, a ideia ainda não foi oficialmente aprovada pela prefeitura de Salvador ou pelo Governo da Bahia.
Relato de foliãs
Nesta terça-feira, algumas foliãs que passaram pelo local falaram sobre o assunto e alegaram que o trecho da Barra-Ondina deve ser mantido, porém com algumas alterações.
“Acho que deveria expandir um pouco e tirar alguns dos camarotes para aumentar o espaço, porque realmente enche muito”, disse a balconista Luanda Tainá ao Portal A TARDE.
Já a cabeleireira Ivana Sampaio alega que a tradição deve ser mantida e o circuito da Barra deve permanecer exatamente onde está.
“Está ótimo do jeito que está e não deveria ter outro circuito, por que as pessoas gostam muito daqui e já estão acostumadas com a tradição de caminhar da Barra até a Ondina ou vice-versa”, afirmou
O que diz a prefeitura de Salvador?
Em entrevista coletiva no sábado, 16, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, indicou que a criação de um novo circuito no Carnaval de Salvador não deverá acontecer a curto prazo.
A discussão ganhou força diante do crescimento contínuo do público nas ruas de Salvador, especialmente nos circuitos tradicionais. Apesar disso, o gestor municipal destacou que, neste momento, a prioridade é consolidar as estratégias já adotadas para equilibrar a distribuição de foliões entre os principais percursos da festa.
Mesmo descartando mudanças imediatas, o prefeito sinalizou que a administração municipal já observa caminhos para o futuro do evento. A ideia, segundo ele, é testar gradualmente novas possibilidades de ocupação urbana fora do calendário oficial da folia, preparando a cidade para uma eventual expansão.
"Quem sabe já não começamos a nos preparar, deixando o caminho pronto para quem virá depois?", falou.
“Podemos testar eventos fora do período tradicional do Carnaval em outras áreas da cidade, já nos preparando para o futuro. Não tenho dúvidas de que esse momento vai chegar. Quando o Carnaval começou na Barra-Ondina, há cerca de 30 anos, Salvador tinha cerca de 2 milhões de habitantes. O Carnaval cresceu muito além das projeções, mas acredito que ainda temos tempo para organizar e nos preparar para isso”, comentou Bruno Reis.
