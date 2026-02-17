DISPUTA ENTRE PREFEITOS
“Nosso Carnaval é seis vezes maior que o do Rio”, provoca Bruno Reis
Prefeito tomou como base a coleta de material reciclado nas festas
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
O prefeito Bruno Reis (União Brasil) provocou, mais uma vez, o Carnaval do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 17, durante a premiação na qual o Guinness World Records reconheceu a folia de Salvador como a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo, com 46 toneladas.
Na coletiva de imprensa, o gestor brincou ao dizer que o Carnaval soteropolitano é pelo menos seis vezes maior que o do Rio, que antes tinha a maior coleta com mais de 8 toneladas recolhidas.
“Se parar para ver, são seis vezes mais latas recicladas em relação ao Rio de Janeiro. Lá no Rio foram oito toneladas, então significa que o nosso carnaval (de Salvador) é, pelo menos, seis vezes maior que o do Rio de Janeiro”, declarou.
Ao todo, foram recolhidas mais de 46 toneladas (46.130 kg) durante o período da festa, número que supera em mais de cinco vezes o registrado pelo Carnaval do Rio de Janeiro, que contabilizou 8,8 toneladas (8.825 kg) em 2023.
Leia Também:
Zoeira entre prefeitos
No ano passado, o Bruno Reis provocou gestores de outras capitais sobre a disputa de qual delas faz o melhor Carnaval do país. Em publicações nas redes sociais, Bruno comentou uma matéria em que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), provoca o gestor do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).
“Eu amo a autoestima do prefeito de São Paulo! Enquanto eles definem qual é o segundo melhor carnaval… Todo mundo sabe qual é o primeiro, né?”, escreveu o prefeito da capital baiana nas redes sociais.
Na matéria compartilhada por Bruno, Ricardo Nunes manda um recado para Eduardo Paes: “Queria mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Paes, parabenizar ele por ter o segundo maior Carnaval do Brasil. E está aqui o maior e melhor Carnaval do Brasil”, disse Nunes.
Na publicação, Bruno marcou Nunes, Paes e João Campos (PSB), prefeito do Recife. “Prefeitos, o convite para conhecerem o maior carnaval do mundo já tá feito! Venham para Salvador”, escreveu o prefeito da capital baiana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes