Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISPUTA ENTRE PREFEITOS

“Nosso Carnaval é seis vezes maior que o do Rio”, provoca Bruno Reis

Prefeito tomou como base a coleta de material reciclado nas festas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/02/2026 - 18:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno Reis comemora mais uma premiaçã do Guinness World Records no Carnaval de Salvador.
Bruno Reis comemora mais uma premiaçã do Guinness World Records no Carnaval de Salvador. -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) provocou, mais uma vez, o Carnaval do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 17, durante a premiação na qual o Guinness World Records reconheceu a folia de Salvador como a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo, com 46 toneladas.

Na coletiva de imprensa, o gestor brincou ao dizer que o Carnaval soteropolitano é pelo menos seis vezes maior que o do Rio, que antes tinha a maior coleta com mais de 8 toneladas recolhidas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Se parar para ver, são seis vezes mais latas recicladas em relação ao Rio de Janeiro. Lá no Rio foram oito toneladas, então significa que o nosso carnaval (de Salvador) é, pelo menos, seis vezes maior que o do Rio de Janeiro”, declarou.

Ao todo, foram recolhidas mais de 46 toneladas (46.130 kg) durante o período da festa, número que supera em mais de cinco vezes o registrado pelo Carnaval do Rio de Janeiro, que contabilizou 8,8 toneladas (8.825 kg) em 2023.

Leia Também:

Bruno Reis destaca ampliação de espaços para garantir Carnaval em Salvador
Bruno Reis diz que faltam trios de elite para o Carnaval: "É impossível"
Arrastão: atrações para a Quarta-feira de Cinzas em Salvador são confirmadas

Zoeira entre prefeitos

No ano passado, o Bruno Reis provocou gestores de outras capitais sobre a disputa de qual delas faz o melhor Carnaval do país. Em publicações nas redes sociais, Bruno comentou uma matéria em que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), provoca o gestor do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

“Eu amo a autoestima do prefeito de São Paulo! Enquanto eles definem qual é o segundo melhor carnaval… Todo mundo sabe qual é o primeiro, né?”, escreveu o prefeito da capital baiana nas redes sociais.

Na matéria compartilhada por Bruno, Ricardo Nunes manda um recado para Eduardo Paes: “Queria mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Paes, parabenizar ele por ter o segundo maior Carnaval do Brasil. E está aqui o maior e melhor Carnaval do Brasil”, disse Nunes.

Na publicação, Bruno marcou Nunes, Paes e João Campos (PSB), prefeito do Recife. “Prefeitos, o convite para conhecerem o maior carnaval do mundo já tá feito! Venham para Salvador”, escreveu o prefeito da capital baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis carnaval do rio Carnaval Salvador Competição entre Prefeitos Guinness World Records Reciclagem Carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Reis comemora mais uma premiaçã do Guinness World Records no Carnaval de Salvador.
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Bruno Reis comemora mais uma premiaçã do Guinness World Records no Carnaval de Salvador.
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Bruno Reis comemora mais uma premiaçã do Guinness World Records no Carnaval de Salvador.
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Bruno Reis comemora mais uma premiaçã do Guinness World Records no Carnaval de Salvador.
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x